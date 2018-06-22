В Югре, по некоторым данным, совершил жесткую посадку вертолет Ми-2
Он сел на автодорогу, — сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах. Информации о состоянии воздушного судна и экипажа нет.
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Он сел на автодорогу, — сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах. Информации о состоянии воздушного судна и экипажа нет.
Комментарии3
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cattt 22 июня 2018 | 16:14
Не уж то они еще летают?!
prusol 22 июня 2018 | 16:23
cattt: Важен год его выпуска.
tag188 22 июня 2018 | 16:37
prusol: Чем Вам так важен год его выпуска?
Более четверти века самому новому. С 1992 года снята с производства эта модель.