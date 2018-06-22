Из-за объявленной пенсионной реформы и роста цен на бензин снизился рейтинг одобрения работы Путина и правительства
Из-за объявленной пенсионной реформы, а также недавнего роста цен на бензин снизился рейтинг одобрения работы Владимира Путина и правительства Дмитрия Медведева. В частности, по данным ВЦИОМа, уровень одобрения Владимира Путина снизился на 5% — до 72%. Деятельность правительства сейчас одобряют 38 с половиной процентов респондентов, в то время как неделей ранее – более 47%. Кстати, рейтинг доверия Владимира Путина не опускался до такого уровня с декабря 2013-го года.
По стране действительно наблюдается неудовлетворенность последними решениями власти, и она вполне оправданна. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программ «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.
Рейтинг доверия к некоторым политикам, наоборот, вырос. Люди стали чуть больше доверять Владимиру Жириновскому, Геннадию Зюганову, Павлу Грудинину и Алексею Навальному.
Рейтинг президента России Владимира Путина может начать расти после существенного падения в том случае, если глава государства повлияет на готовящуюся пенсионную реформу в сторону смягчения. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал директор Института политических исследований Сергей Марков. Он обратил внимание, что до сих пор президент своей позиции этому вопросу не высказывал. «[Путин] ждет реакции общества, и, исходя из этого, президент сформулирует свою позицию. Я думаю, что пенсионная реформа проходить будет, в том числе повышение пенсионного возраста, но, может быть, совсем по другому варианту, чем тот, который предложен сейчас правительством. И тогда рейтинг президента может взметнуться вверх», — считает политолог. Кроме того, отметил С.Марков, уровень доверия к В.Путину может подскочить на фоне развития украинского конфликта. «В любой момент могут случиться какие-то силовые действия в Украине. Если президент проявит твердость и защитит Донбасс от бандеровской хунты, то рейтинг его может стремительно взметнутся – опять на недосягаемую высоту», — пояснил он. В целом, считает политолог, снижение рейтинга президента после выборов «абсолютно естественно», поскольку избирательная кампания довела этот показатель «до пика» и сделала его «гипертрофированно высоким», теперь же рейтинг вернулся к своему «нормально высокому» значению. К тому же сильное влияние на рейтинг В.Путина оказывает восприятие гражданами правительства и его действий. «Как известно, не очень популярно нынешнее правительство, поскольку оно, по сути, переназначено из старого, и это решение не очень популярно. Плюс еще увеличение пенсионного возраста, это тоже не способствовало популярности, плюс возросшие цены на бензин и спорные действия правительства в этом отношении», — пояснил политолог, отметив, что все эти обстоятельства опосредованно отразились на уровне одобрения деятельности В.Путина. С.Марков также выразил уверенность, что никаких специальных действий для повышения рейтинга президента в Кремле предприниматься не будет.
Комментарии19
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huyt 22 июня 2018 | 16:06
А разве лгуны-вциомовцы скажут правду? Да в моём дворе этого царька никто не поддерживает.
r88w556xl4 22 июня 2018 | 16:09
huyt: Да в моём дворе...
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С каких пор свидомитые и пейсатые дворы что-то решают в России?
danko1 22 июня 2018 | 16:10
huyt: Да и мало кто из опрашиваемых осмелится сказать правду, когда все их данные имеют.
У диктаторов всегда высокий рейтинг,который на следующий день после их ухода до нуля падает.
В отношении Медведева более честно отвечают.
huyt 22 июня 2018 | 16:12
danko1: У Мугабе был 99%, а у Чаушеску за день до ареста- 97%.
prusol 22 июня 2018 | 16:13
huyt: Все рейтинги всегда условны.
tom_tom 22 июня 2018 | 16:20
Кремль назвал 10 аргументов в пользу повышения пенсионного возраста:
1. Сечин
2. Ротенберг
3. Тимченко
4. Ковальчук
5. Вексельберг
6. Миллер
7. Костин
8. Греф
9. Чубайс
10. Фурсенко
P.S.: Количество аргументов постоянно растёт...
jetsam 22 июня 2018 | 16:07
идиоты во ВЦИОМ считать не умеют.
рейтинг путена вырос и составил 176.9%
рейтинг медведева упал и составил 100.2%
а правительство осталось на месте - 100.1%
r88w556xl4 22 июня 2018 | 16:07
уровень одобрения Владимира Путина снизился на 5% — до 72%
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Уровень поддержки Порошенко - 5%. И ведь хватает наглости президенствовать при этом!
isnowanaarene 22 июня 2018 | 16:16
r88w556xl4: Ну да. А наше всё перестал быть величайшим, стал просто великим.
polikarpich 22 июня 2018 | 16:28
r88w556xl4: А у тебя президент - Порошенко? Что это ты всё о нём, да о нём?
r88w556xl4 22 июня 2018 | 16:39
polikarpich: Ну как же, перед глазами пример "европейской страны", в которой вышли из Мордора (в кровавой бане перебив тысячи человек), обретя всяческую поддержку Европы и США, при этом: коррупция выросла многократно; народ обнищал и продолжает нищать; экспорт уменьшился, несмотря на преференции; преследуются СМИ; убиваются журналисты; совершается геноцид и другие массовые преступления (убито 3000 мирных жителей на Донбассе, не принявших нацистский переворот, заживо сожжено 100 человек в Одессе); страна погрузилась в долговую пропасть перед МВФ и ЕС.
Вот и при том тут Порошенко. Эти же "прелести" готовит для России Навальный, что происходило и в 90-х, когда страну с потрохами сдали врагам.
platonnekafrin 22 июня 2018 | 16:08
Пора присоединять Аляску. Как там наши эскимосы? Мост, наверное, хотят. А пенсии, пускай, Америка им платит через наш Пенсионный Сбербанк!
lager23 22 июня 2018 | 16:09
Приятно осознавать, что ты имеешь отношение к 28%, так как большинство людей на этой планете глупы, что является научным фактом!
prusol 22 июня 2018 | 16:10
Из четверых я больше доверяю Грудинину.
dnepr_ua 22 июня 2018 | 16:15
Долой карликов! Банзай зюську и грудинку на царство!-они вам выдадуть каждому по кобыле,сохе, и по бочке голубого спирта.
pikol 22 июня 2018 | 16:27
Лучше бы не на 5% ,а хотя бы на 50.
motooppic 22 июня 2018 | 16:27
как снизился, так и повысится. За Олимпиаду, футбол, за развитие спорта в России Путин вообще бог!
timudjin 22 июня 2018 | 16:32
Т.е. 72 % ничего не берёт. Их значит ..ут, а они только крепчают. Садо-мазо массовая..
polikarpich 22 июня 2018 | 16:41
Непонятно, откуда эти кудесники из ВЦИОМа взяли эту чудесную цифру - 76% ?
Согласно официальным результатам выборов, "запутинцы" - 51%. От всех, имеющих право голоса. А никак не 76%. 76% - это только от пришедших на выборы, а не от общего числа.
"Не за путина" в любом случае половина.
И это только официальные данные, доверять которым могут полные инвалиды умственного труда, измученные "зомбоящиком".
Так что, ошибочка вышла! :-)