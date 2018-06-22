Из-за объявленной пенсионной реформы и роста цен на бензин снизился рейтинг одобрения работы Путина и правительства

Из-за объявленной пенсионной реформы, а также недавнего роста цен на бензин снизился рейтинг одобрения работы Владимира Путина и правительства Дмитрия Медведева. В частности, по данным ВЦИОМа, уровень одобрения Владимира Путина снизился на 5% — до 72%. Деятельность правительства сейчас одобряют 38 с половиной процентов респондентов, в то время как неделей ранее – более 47%. Кстати, рейтинг доверия Владимира Путина не опускался до такого уровня с декабря 2013-го года.

По стране действительно наблюдается неудовлетворенность последними решениями власти, и она вполне оправданна. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программ «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Рейтинг доверия к некоторым политикам, наоборот, вырос. Люди стали чуть больше доверять Владимиру Жириновскому, Геннадию Зюганову, Павлу Грудинину и Алексею Навальному.

Рейтинг президента России Владимира Путина может начать расти после существенного падения в том случае, если глава государства повлияет на готовящуюся пенсионную реформу в сторону смягчения. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал директор Института политических исследований Сергей Марков. Он обратил внимание, что до сих пор президент своей позиции этому вопросу не высказывал. «[Путин] ждет реакции общества, и, исходя из этого, президент сформулирует свою позицию. Я думаю, что пенсионная реформа проходить будет, в том числе повышение пенсионного возраста, но, может быть, совсем по другому варианту, чем тот, который предложен сейчас правительством. И тогда рейтинг президента может взметнуться вверх», — считает политолог. Кроме того, отметил С.Марков, уровень доверия к В.Путину может подскочить на фоне развития украинского конфликта. «В любой момент могут случиться какие-то силовые действия в Украине. Если президент проявит твердость и защитит Донбасс от бандеровской хунты, то рейтинг его может стремительно взметнутся – опять на недосягаемую высоту», — пояснил он. В целом, считает политолог, снижение рейтинга президента после выборов «абсолютно естественно», поскольку избирательная кампания довела этот показатель «до пика» и сделала его «гипертрофированно высоким», теперь же рейтинг вернулся к своему «нормально высокому» значению. К тому же сильное влияние на рейтинг В.Путина оказывает восприятие гражданами правительства и его действий. «Как известно, не очень популярно нынешнее правительство, поскольку оно, по сути, переназначено из старого, и это решение не очень популярно. Плюс еще увеличение пенсионного возраста, это тоже не способствовало популярности, плюс возросшие цены на бензин и спорные действия правительства в этом отношении», — пояснил политолог, отметив, что все эти обстоятельства опосредованно отразились на уровне одобрения деятельности В.Путина. С.Марков также выразил уверенность, что никаких специальных действий для повышения рейтинга президента в Кремле предприниматься не будет.