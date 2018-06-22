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Эксклюзив Эха 16:00, 22 июня 2018

Из-за объявленной пенсионной реформы и роста цен на бензин снизился рейтинг одобрения работы Путина и правительства

Из-за объявленной пенсионной реформы, а также недавнего роста цен на бензин снизился рейтинг одобрения работы Владимира Путина и правительства Дмитрия Медведева. В частности, по данным ВЦИОМа, уровень одобрения Владимира Путина снизился на 5% — до 72%. Деятельность правительства сейчас одобряют 38 с половиной процентов респондентов, в то время как неделей ранее – более 47%. Кстати, рейтинг доверия Владимира Путина не опускался до такого уровня с декабря 2013-го года.

По стране действительно наблюдается неудовлетворенность последними решениями власти, и она вполне оправданна. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программ «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Рейтинг доверия к некоторым политикам, наоборот, вырос. Люди стали чуть больше доверять Владимиру Жириновскому, Геннадию Зюганову, Павлу Грудинину и Алексею Навальному.

Рейтинг президента России Владимира Путина может начать расти после существенного падения в том случае, если глава государства повлияет на готовящуюся пенсионную реформу в сторону смягчения. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал директор Института политических исследований Сергей Марков. Он обратил внимание, что до сих пор президент своей позиции этому вопросу не высказывал. «[Путин] ждет реакции общества, и, исходя из этого, президент сформулирует свою позицию. Я думаю, что пенсионная реформа проходить будет, в том числе повышение пенсионного возраста, но, может быть, совсем по другому варианту, чем тот, который предложен сейчас правительством. И тогда рейтинг президента может взметнуться вверх», — считает политолог. Кроме того, отметил С.Марков, уровень доверия к В.Путину может подскочить на фоне развития украинского конфликта. «В любой момент могут случиться какие-то силовые действия в Украине. Если президент проявит твердость и защитит Донбасс от бандеровской хунты, то рейтинг его может стремительно взметнутся – опять на недосягаемую высоту», — пояснил он. В целом, считает политолог, снижение рейтинга президента после выборов «абсолютно естественно», поскольку избирательная кампания довела этот показатель «до пика» и сделала его «гипертрофированно высоким», теперь же рейтинг вернулся к своему «нормально высокому» значению. К тому же сильное влияние на рейтинг В.Путина оказывает восприятие гражданами правительства и его действий. «Как известно, не очень популярно нынешнее правительство, поскольку оно, по сути, переназначено из старого, и это решение не очень популярно. Плюс еще увеличение пенсионного возраста, это тоже не способствовало популярности, плюс возросшие цены на бензин и спорные действия правительства в этом отношении», — пояснил политолог, отметив, что все эти обстоятельства опосредованно отразились на уровне одобрения деятельности В.Путина. С.Марков также выразил уверенность, что никаких специальных действий для повышения рейтинга президента в Кремле предприниматься не будет.

Комментарии

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huyt 22 июня 2018 | 16:06

А разве лгуны-вциомовцы скажут правду? Да в моём дворе этого царька никто не поддерживает.

r88w556xl4 22 июня 2018 | 16:09

huyt: Да в моём дворе...
==============
С каких пор свидомитые и пейсатые дворы что-то решают в России?

danko1 22 июня 2018 | 16:10

huyt: Да и мало кто из опрашиваемых осмелится сказать правду, когда все их данные имеют.
У диктаторов всегда высокий рейтинг,который на следующий день после их ухода до нуля падает.
В отношении Медведева более честно отвечают.

huyt 22 июня 2018 | 16:12

danko1: У Мугабе был 99%, а у Чаушеску за день до ареста- 97%.

prusol 22 июня 2018 | 16:13

huyt: Все рейтинги всегда условны.

tom_tom 22 июня 2018 | 16:20

Кремль назвал 10 аргументов в пользу повышения пенсионного возраста:
1. Сечин
2. Ротенберг
3. Тимченко
4. Ковальчук
5. Вексельберг
6. Миллер
7. Костин
8. Греф
9. Чубайс
10. Фурсенко

P.S.: Количество аргументов постоянно растёт...

jetsam 22 июня 2018 | 16:07

идиоты во ВЦИОМ считать не умеют.
рейтинг путена вырос и составил 176.9%
рейтинг медведева упал и составил 100.2%
а правительство осталось на месте - 100.1%

r88w556xl4 22 июня 2018 | 16:07

уровень одобрения Владимира Путина снизился на 5% — до 72%
===============
Уровень поддержки Порошенко - 5%. И ведь хватает наглости президенствовать при этом!

isnowanaarene 22 июня 2018 | 16:16

r88w556xl4: Ну да. А наше всё перестал быть величайшим, стал просто великим.

polikarpich 22 июня 2018 | 16:28

r88w556xl4: А у тебя президент - Порошенко? Что это ты всё о нём, да о нём?

r88w556xl4 22 июня 2018 | 16:39

polikarpich: Ну как же, перед глазами пример "европейской страны", в которой вышли из Мордора (в кровавой бане перебив тысячи человек), обретя всяческую поддержку Европы и США, при этом: коррупция выросла многократно; народ обнищал и продолжает нищать; экспорт уменьшился, несмотря на преференции; преследуются СМИ; убиваются журналисты; совершается геноцид и другие массовые преступления (убито 3000 мирных жителей на Донбассе, не принявших нацистский переворот, заживо сожжено 100 человек в Одессе); страна погрузилась в долговую пропасть перед МВФ и ЕС.

Вот и при том тут Порошенко. Эти же "прелести" готовит для России Навальный, что происходило и в 90-х, когда страну с потрохами сдали врагам.

platonnekafrin 22 июня 2018 | 16:08

Пора присоединять Аляску. Как там наши эскимосы? Мост, наверное, хотят. А пенсии, пускай, Америка им платит через наш Пенсионный Сбербанк!

lager23 22 июня 2018 | 16:09

Приятно осознавать, что ты имеешь отношение к 28%, так как большинство людей на этой планете глупы, что является научным фактом!

prusol 22 июня 2018 | 16:10

Из четверых я больше доверяю Грудинину.

dnepr_ua 22 июня 2018 | 16:15

Долой карликов! Банзай зюську и грудинку на царство!-они вам выдадуть каждому по кобыле,сохе, и по бочке голубого спирта.

(комментарий скрыт)
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pikol 22 июня 2018 | 16:27

Лучше бы не на 5% ,а хотя бы на 50.

motooppic 22 июня 2018 | 16:27

как снизился, так и повысится. За Олимпиаду, футбол, за развитие спорта в России Путин вообще бог!

timudjin 22 июня 2018 | 16:32

Т.е. 72 % ничего не берёт. Их значит ..ут, а они только крепчают. Садо-мазо массовая..

(комментарий скрыт)

polikarpich 22 июня 2018 | 16:41

Непонятно, откуда эти кудесники из ВЦИОМа взяли эту чудесную цифру - 76% ?
Согласно официальным результатам выборов, "запутинцы" - 51%. От всех, имеющих право голоса. А никак не 76%. 76% - это только от пришедших на выборы, а не от общего числа.
"Не за путина" в любом случае половина.
И это только официальные данные, доверять которым могут полные инвалиды умственного труда, измученные "зомбоящиком".

Так что, ошибочка вышла! :-)

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