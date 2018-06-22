/Украина ввела санкции против ряда российских партий и общественных движений/

Среди них – Единая Россия, КПРФ, ЛДПР. Под ограничительные меры попал также Центризбирком. Персональные санкции со стороны Украины введены в отношении главы ЦИКа Эллы Памфиловой, ее зама Николая Булаева. В список включены российские бизнесмены – Аркадий и Борис Ротенберги. Санкции предполагают, в частности, блокирование активов на Украине, а также запрет на въезд в страну.