Украина ввела санкции против ряда российских партий и общественных движений
Среди них – Единая Россия, КПРФ, ЛДПР. Под ограничительные меры попал также Центризбирком. Персональные санкции со стороны Украины введены в отношении главы ЦИКа Эллы Памфиловой, ее зама Николая Булаева. В список включены российские бизнесмены – Аркадий и Борис Ротенберги. Санкции предполагают, в частности, блокирование активов на Украине, а также запрет на въезд в страну.
Комментарии4
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opiatnovyi63 22 июня 2018 | 15:43
Справедливая Россия не попала в санкционный список?
podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 15:59
/Украина ввела санкции против ряда российских партий и общественных движений/
На Украине это называется "предвыборная кампания".
huyt 22 июня 2018 | 16:08
opiatnovyi63: А когда же против нашего солнцеликого и несменяемого уже введут санкции?
murad_manapov 22 июня 2018 | 16:08
эллочка - избирателеедочка))