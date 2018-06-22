Москалькова обещает еще раз запросить информацию о состоянии здоровья Сенцова

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обещает еще раз запросить информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова. Адвокат осужденного Дмитрий Динзе утверждает, что у его подзащитного отказывают почки. Он голодает уже 40 дней, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.