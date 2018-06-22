Москалькова обещает еще раз запросить информацию о состоянии здоровья Сенцова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обещает еще раз запросить информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова. Адвокат осужденного Дмитрий Динзе утверждает, что у его подзащитного отказывают почки. Он голодает уже 40 дней, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
Комментарии18
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nns33 22 июня 2018 | 15:39
Неужели вместо сердца может быть камень?
danko1 22 июня 2018 | 15:51
nns33: Когда вместо реального правозащитника назначают на этот пост полицайку, защищающую силовиков и преступления власти, то может.
nns33 22 июня 2018 | 16:07
danko1: Галя,страшно читать. Пусть даже из бывших сотрудников полиции,но она же женщина,мать. Не понимаю такого равнодушия.
danko1 22 июня 2018 | 16:17
nns33: Похоже, что попадая во власть они всё человеческое теряют, остаются лишь функции.
nns33 22 июня 2018 | 16:31
danko1: .... попадая во власть они всё человеческое теряют, ====== я бы сказала, что меняют на зарплату,льготы...
novrusich 22 июня 2018 | 15:55
nns33: Какой камень, у нее вместо сердца кусок дерьма. Это генерал милицейский. И это все говорит.
Запросит она еще раз, получит аналогичный ответ, что:
Все хорошо, прекрасная маркиза!
А после очередного запроса выяснится, что стало еще лучше, Сенцов умер.
osj99 22 июня 2018 | 15:56
nns33: по запросу москальковой фсин вышлет ей почки сенцова. Спишут потом на неразбериху и неопытность секретарши, регистрирующей входящие письма
benny_point 22 июня 2018 | 15:42
Почки у него не могут отказать т.к. я их съел две недели назад, а сегодня доел его лёгкии.
Спасибо, всё было очень вкусно и свежее.
На очереди печень с сердцем...
johnixx 22 июня 2018 | 16:07
benny_point: твой зад пожарю на машинном масле и скормлю москальковой - прости господи...
danko1 22 июня 2018 | 15:42
А Москалькова, сравнившая недавно наши тюрьмы с домами отдыха, не желает в тюрьме годик отдохнуть?
Потери от такой "правозащитницы" не будет, если она не так давно заявила в часовом интервью на Дожде, что ничего не слышала о зверских пытках над Сенцовым и другими, о которых в суде говорили, и не читала материалов суда.
post_v 22 июня 2018 | 16:34
danko1:
...А Москалькова,.. не желает в тюрьме годик отдохнуть
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здесь даже 10 лет не жалко!
да и для бюджета это дешевле, чем ей пенсию генеральскую платить
murad_manapov 22 июня 2018 | 15:43
я вам ещё раз обещаю, сколько можно...
sparky 22 июня 2018 | 15:45
Мадам утверждала, что получает сведения о состоянии здоровья Сенцова каждый день, а теперь ей вдруг понадобилось "еще раз запросить".
Вранье становится образом существования уже всех членов российской "Илиты", даже если от некоторых этого и не требуют из-за зубчатых стен. Но атмосфера диктует. Глобал враньёнг.
nestor199 22 июня 2018 | 16:00
sparky: А Вы передергивать не устали? Поступающие сведения это одно, а ответ на запрос это совсем другое.
sparky 22 июня 2018 | 16:18
nestor199: А то ранее ей сведения каждый день (как она утверждала) поступали не по особому запросу, а ФСИН от скуки их посылал. Так что не тупите.
nestor199 22 июня 2018 | 16:44
sparky: Делая вид, что тупите Вы передергиваете.
sparky 22 июня 2018 | 16:53
nestor199: Все-все, успокойтесь, хотя теперь говорится про запросить ЕЩЕ раз, мы с вами решим, что ранее ей сведения не по запросу шли, а телепатически прямо от Сенцова.
hiryrg 22 июня 2018 | 15:50
Уволить эту Москалькову. Может быть тогда дело сдвинется с мертвой точки...