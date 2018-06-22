Футболисты сборной России в текущем году сдали более 300 допинг-проб, все они оказались чистыми
Так утверждает врач российской сборной Эдуард Безуглов. Газета Телеграф пишет, что Международная федерация футбола отказалась сообщить им количество допинг-тестов, которые прошли футболисты сборной России. Британцы удивлены, что российские футболисты, показав слабые результаты перед чемпионатом, выиграли стартовые матчи с большим счетом.
Комментарии8
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raindengo 22 июня 2018 | 15:40
из разряда фантастики: "Может теперь не допинг нашим а антидопинг чужим применяют? :) ослабить спортсменов куда легче, достаточно немного газа без цвета и запаха, или что-то что не входит в запрещенку ибо не допинг, вплоть до радиоэлектронного воздействия. Проверят они своих футболистов, которые вопреки всему еле ноги передвигают и найдут какую ни будь лажу, и начнется новый скандал... антидопинговый"
sg90 22 июня 2018 | 15:58
raindengo:
Вы никогда не догадаетесь. Ну ладно, только никому!!! Они мажут андидопингом.. поля!!! А нашим просто введи незапрещенный антидот. Кто то из хорватов случайно прознал.. Ну вы поняли.. А Германия?
Жест Путина на матче с СА все помнят? Думаете он извинялся? Показывал, - "А ручки то вот они, я не при чем"
novrusich 22 июня 2018 | 16:04
sg90: Мальчик, лохматулька, сейчас сдача России.
ФИФА пошла ей на встречу. Так что радуйся. Будет как в Сочи.
А полка даже Осин удивляется чего это они так разбегались. Чем их кормили.
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. Я сомневаюсь, что российская команда так начнет турнир ближайшие лет двадцать вне зависимости от того, кто попадется ей в соперники. Абсолютно уверен, что даже лучшие сборные мира не покажут после двух матчей такого же результата.
Многие задаются вопросом в чем причина такого чудесного преображения. По-моему ответ прост – физика. Команда элементарно побежала. Именно поэтому саудиты показались нам такими беспомощными. Они действовали в условиях постоянного стресса. Им мешали начинать атаки, успевали перехватить пас и то и дело накрывали. Отсюда, огромное количество потерь, которые закончились голами. Ровно та же история повторилась и с Египтом, с той лишь разницей, что огромный Дзюба просто измучил египетских защитников и во втором тайме они начали делать результативные ошибки, в частности забили в свои ворота.
podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 16:15
novrusich: Хохлобот, а ты чего так переживаешь??
sg90 22 июня 2018 | 16:24
novrusich:
Можете все это по-испански изложить на Эхо Буэнос-Айреса? Вы станете звездой. Здесь вы смешны..
podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 16:02
raindengo: /достаточно немного газа без цвета и запаха/
Или гречкой ручку в гостиннице измазать.
novrusich 22 июня 2018 | 15:42
Хорошо работает БЕЗУГЛОВ.
НАУЧИЛСЯ ПРОБЫ АККУРАТНО В ДЫРКИ В СТЕНЕ ПЕРЕДАВАТЬ.
Но вообще тактика российской сборной "перебегаем всех" вызывает некоторые подозрения.
С чего бы у них так здоровья прибавилось?
Даже САМ ОСИН удивляется.
raindengo 22 июня 2018 | 16:49
novrusich: Может Рамзан помог? :)