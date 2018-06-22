Футболисты сборной России в текущем году сдали более 300 допинг-проб, все они оказались чистыми

Так утверждает врач российской сборной Эдуард Безуглов. Газета Телеграф пишет, что Международная федерация футбола отказалась сообщить им количество допинг-тестов, которые прошли футболисты сборной России. Британцы удивлены, что российские футболисты, показав слабые результаты перед чемпионатом, выиграли стартовые матчи с большим счетом.