В Санкт-Петербурге идет первый тайм матча чемпионата мира по футболу между Бразилией и Коста-Рикой
Счет пока не открыт. Напомню, в шесть часов вечера в Волгограде начнется матч Нигерия-Исландия, а в 21 час в Калининграде – Сербия-Швейцария.
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Счет пока не открыт. Напомню, в шесть часов вечера в Волгограде начнется матч Нигерия-Исландия, а в 21 час в Калининграде – Сербия-Швейцария.
Комментарии3
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chapter_2 22 июня 2018 | 15:49
Футбол и Свобода.... Коста-Рика и Бразилия по мнению международной правозащитной организации Freedom House являются странами Свободного мира, а вот наша Россия принадлежит к группе несвободных стран.
johnixx 22 июня 2018 | 16:02
А это точно новость?
euro_line 22 июня 2018 | 16:08
И какое отношение это имеет к футболу?