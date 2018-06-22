Власти Москвы отказались согласовать митинг 4 июля против повышения пенсионного возраста, который хотят провести левые силы. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сказал «Эху Москвы», что организаторы с этим не согласны. Удальцов порекомендовал московским властям «не прикрываться футболом».