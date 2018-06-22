Власти Москвы отказались согласовать митинг 4 июля против повышения пенсионного возраста
Власти Москвы отказались согласовать митинг 4 июля против повышения пенсионного возраста, который хотят провести левые силы. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов сказал «Эху Москвы», что организаторы с этим не согласны. Удальцов порекомендовал московским властям «не прикрываться футболом».
Комментарии5
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platonnekafrin 22 июня 2018 | 15:45
Во власти никто и не думал "прикрываться футболом", есть более простой глагол "футболить".
sergirusso 22 июня 2018 | 15:50
Бедные те власти. Придут к ней Удальцов и Навальный - ужо отомстят...
motooppic 22 июня 2018 | 16:06
все правильно. Пусть эти чмошники после 15 июля на своих митингах прыгают, а сейчас не до них-мы футбол смотрим!
huyt 22 июня 2018 | 16:16
motooppic: Беги в кассу. 11.80 тебя уже ждут.
strannik1745 22 июня 2018 | 16:19
motooppic: ню-ню... смотри, потом тренируйся сосать...
4-го, кстати, нет футбола.