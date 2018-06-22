Сотрудники Фонда Борьбы с коррупцией подали в Минюст документы для регистрации партии «Россия будущего»
Решение о ее создании сторонники Алексея Навального приняли на учредительном съезде в середине мая. Сам политик тогда находился под административным арестом после акции 5 мая. Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2013-го года.
Комментарии10
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danko_shwabra 22 июня 2018 | 15:33
Вот это правильно!
r88w556xl4 22 июня 2018 | 16:02
Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2013-го года
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А в "чьём" "Народном Альянсе" он был избран председателем, где бала программа повышения пенсионного возраста? Конечно, популист и демагог сейчас будет от всего открещиваться.
georg100 22 июня 2018 | 15:35
Откажут в регистрации. Зарегистрированная партия Навального - смерти подобна для путинской вертикали . Не дадут объединиться порядочным и честным людям.
piterjanis 22 июня 2018 | 15:40
georg100: а кто против власти и не адепт Навального,те кто?
r88w556xl4 22 июня 2018 | 16:05
Зарегистрированная партия Навального - смерти подобна для путинской вертикали
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Зарегистрированная партия Навального - путь для "оппозиции" от 1-2% на выборах к 0,5%, потому что никто столько не делает для дискредитации так называемой оппозиции, как сам Навальный - своим дешёвым популизмом, демагогией, передёргиваниями, подтасовками, враньём.
huyt 22 июня 2018 | 16:28
r88w556xl4: А что же если всего якобы 1% рейтинг у Навального его не пускают на выборы?Да и прессуют постоянно его и его сторонников.
vera14 22 июня 2018 | 15:43
Интересно поглядеть кто войдет в эту партию. Вот тогда и посмотрим сколько она будет набирать голосов на выборах 1% или 2%.
lavrentiy79 22 июня 2018 | 15:49
vera14: На выборах, по "традиции" - кто не пришёл, тот за Навального.)))
kryimsdiiick 22 июня 2018 | 15:49
Да не буде6т ничего хорошего... Будет на территории Раши один большой лугандон, править будут бандитские группировки с медальками, какие партии, чьи интересы защищать? Баранов этих?
jblack2 22 июня 2018 | 16:02
Абсолютно неадекватное название!
Ассоциировать рецидивиста и брехуна с российским будущим представляется какой-то насмешкой!..