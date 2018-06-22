В Санкт-Петербурге в эти минуты начинается матч Чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики

Тысячи болельщиков начали приходить на стадион на Крестовском острове за несколько часов до начала игры.

Праздничная атмосфера царит на всем пути к стадиону Санкт-Петербург. Меры безопасности кажутся символичным: сотрудники правоохранительных органов стоят редкими группами по несколько человек. Среди болельщиков много представителей других латиноамериканских и центральноамериканских стран: мексиканцев, колумбийцев и панамцев. Визуально болельщиков сборной Бразилии больше всего, и ведут они себя активнее всех: выкрикивают кричалки, фотографируются и размахивают своими национальными флагами. У некоторых в руках пластмассовые копии Кубка мира, который бразильцы не выигрывали уже 16 лет. Превратится ли численное преимущество фанатов Бразилии над Коста-Рикой в превосходство на футбольном поле, покажет игра. Она, кстати, имеет принципиальное значение для обеих команд: в случае поражения Коста-Рика потеряет шансы на выход из группы. Бразильцам также нужна только победа: поражение или ничья сохранит им шансы на участие в плей-офф, однако заметно осложнит их турнирное положение в группе, в которой также играют Сербия и Швейцария. Они начнут свой матч в 9 вечера.

В 18 часов также состоится игра между сборными Нигерии и Исландии.