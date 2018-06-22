Каждый четвертый россиянин верит в выход сборной России по футболу в четвертьфинал чемпионата мира
Это показал опрос ВЦИОМа. Число оптимистичных граждан России выросло почти в два раза после побед над командами Саудовской Аравии и Египта. 9% полагает теперь, что российская сборная может даже выйти в финал.
Комментарии8
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post_v 22 июня 2018 | 15:08
северокорейский запашок какой-то
когда ЧМ проходил в Бразилии, телевидение КНДР показало кадры несуществующего футбольного матча, в котором сборная КНДР разгромила команду Японии со счетом 7:0 и вышла в финал Чемпионата мира,
а в России тогда 9% верило, что Россия стала чемпионом…
podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 15:26
post_v: Хохлобот, так и этот чемпионат нарисован в мультстудии, не верь российским сми, никто не приехал. Весьмирсвами.
danko_shwabra 22 июня 2018 | 15:30
podpindosov_net_01: а бабка данко1 не верит. Но она и не россиянка. А хохлоботка.
huyt 22 июня 2018 | 16:25
danko_shwabra: Слабые соперники в группе попались. Были бы там бразильцы или испанцы, результат бы мог быть совсем иной.
jetsam 22 июня 2018 | 15:09
надо же, 25% всего.
а в святость путена верят 76% - есть куда рости сборной.
yralez 22 июня 2018 | 15:17
Когда гитлеровцы победили на таких же прыгалках, они показали пиндосам.
tchapaev 22 июня 2018 | 15:21
А сколько верят в светлое будущее дарагих Рассиян и в повышение благосостояния по опросам ВЦИОМ ?
zolingen 22 июня 2018 | 15:36
25 процентов оптимистов? Не густо. Россияне стали более резво смотреть в завтрашний день.