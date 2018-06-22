Организация по запрещению химоружия отказывается отправлять экспертов в Сирию для изучения химоружия боевиков

Организация по запрещению химического оружия отказывается отправлять экспертов в Сирию для изучения химоружия боевиков. Об этом сегодня заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты Игорь Кириллов. По его словам, на освобожденных территориях обнаружено более 40 тонн отравляющих веществ. Кириллов заявил, что западные страны пытаются предоставить ОЗХО полномочия вносить обвинительные вердикты отдельным государствам и их руководству. Кириллов в частности назвал США, Великобританию и Францию.