Организация по запрещению химоружия отказывается отправлять экспертов в Сирию для изучения химоружия боевиков
Организация по запрещению химического оружия отказывается отправлять экспертов в Сирию для изучения химоружия боевиков. Об этом сегодня заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты Игорь Кириллов. По его словам, на освобожденных территориях обнаружено более 40 тонн отравляющих веществ. Кириллов заявил, что западные страны пытаются предоставить ОЗХО полномочия вносить обвинительные вердикты отдельным государствам и их руководству. Кириллов в частности назвал США, Великобританию и Францию.
Комментарии9
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luger_max_otto 22 июня 2018 | 15:08
Там асадовского химоружия слишком много...
yralez 22 июня 2018 | 15:09
Гумконвой из РФ привез ?
splin2 22 июня 2018 | 15:27
yralez: РФ готовится к опровержению результатов последнего расследования ОЗХО по исподьзованию Асадом ХО.
mavviomi 22 июня 2018 | 15:11
"Если ты меня обманул один раз - я дурак, если ты пытаешься обмануть меня второй раз - дурак ты".
ematveev 22 июня 2018 | 15:15
А почему нет новости, что Организация по запрещению химического оружия облажалась с анализом проб? Две лаборатории, два разных результата одной пробы.
Даже ООН пришлось откорректировать свой доклад по Сирии, изъяв оттуда шесть страниц про химические атаки в Сирии?
piterjanis 22 июня 2018 | 15:15
лживая организация?
mavviomi 22 июня 2018 | 15:19
piterjanis: лживые кацапы...
piterjanis 22 июня 2018 | 15:22
mavviomi: что рагуль в схроне сидишь? трус? как и все всё ваше свидомое племя.
sokal123 22 июня 2018 | 15:25
А кто такие боевики ? это наши или не наши? )))