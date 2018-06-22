Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры по созданию альтернативы ОПЕК
В новую структуру будут приглашены страны, которые участвуют в соглашении по ограничению нефтедобычи.
В организацию, аналогичную ОПЕК, пригласят 24 страны, а Россия и Саудовская Аравия станут ее лидерами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Организационно новая структура может отличаться от ОПЕК – например, крупные нефтедобывающие страны будут иметь в ней больший вес.
По оценке агентства, создание этой организации приведет к «сейсмическому сдвигу» на мировом рынке нефти. Альтернатива ОПЕК в перспективе может набрать даже больший вес, чем ее предшественница, и будет способствовать утверждению предложений России и Саудовской Аравии по сделке об ограничении добычи.
Переговоры в формате ОПЕК+ начались в Вене сегодня и продолжатся завтра. Страны-участницы должны договориться, на сколько можно поднять добычу нефти. Россия и Саудовская Аравия настаивают на увеличении этого показателя, а Иран выступает против.
Сделка по ограничению нефтедобычи действует с начала прошлого года и с тех пор продлевалась уже дважды. Она останется в силе как минимум до конца 2018 года.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zztop1960 22 июня 2018 | 15:09
Пакт Молотова -Рибентроппа № 2. Россия дружбанит с врагом России , марионеткой США
yralez 22 июня 2018 | 15:11
И тут путин всех перекупил......остальные то не могут тратить деньги своего населения..
lager23 22 июня 2018 | 15:12
Очередная "многоходовочка" приведёт к нефтяной войне и обвалу цен из-за неконтролируемых продаж на рынке чёрного золота в конечном итоге
greeg1 22 июня 2018 | 15:20
Крупной альтернативой ОПЕК является Венесуэла, как владелец самого крупного месторождения нефти в мире. А так как Мадуре тихо намекнули где его место, то вовкины интриги с саудитами могут превратиться в один огромный пшик. Так что крупнейшим нефтяным компаниям нужно не вестись на эту фигню, а думать своим умом.
zolingen 22 июня 2018 | 15:33
Опять воду мутим.