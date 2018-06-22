Россия и Саудовская Аравия ведут переговоры по созданию альтернативы ОПЕК

В новую структуру будут приглашены страны, которые участвуют в соглашении по ограничению нефтедобычи.

В организацию, аналогичную ОПЕК, пригласят 24 страны, а Россия и Саудовская Аравия станут ее лидерами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Организационно новая структура может отличаться от ОПЕК – например, крупные нефтедобывающие страны будут иметь в ней больший вес.

По оценке агентства, создание этой организации приведет к «сейсмическому сдвигу» на мировом рынке нефти. Альтернатива ОПЕК в перспективе может набрать даже больший вес, чем ее предшественница, и будет способствовать утверждению предложений России и Саудовской Аравии по сделке об ограничении добычи.

Переговоры в формате ОПЕК+ начались в Вене сегодня и продолжатся завтра. Страны-участницы должны договориться, на сколько можно поднять добычу нефти. Россия и Саудовская Аравия настаивают на увеличении этого показателя, а Иран выступает против.

Сделка по ограничению нефтедобычи действует с начала прошлого года и с тех пор продлевалась уже дважды. Она останется в силе как минимум до конца 2018 года.