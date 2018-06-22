Удальцов продолжит добиваться согласования в Москве акции против повышения пенсионного возраста

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов продолжит добиваться согласования акции против повышения пенсионного возраста, в проведении которой отказали столичные власти. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня мы отправили в правительство Москвы свои возражения по поводу отказа в согласовании митинга против повышения пенсионного возраста, запланированного на 4 июля. Мы намерены добиваться согласования акции, так как считаем доводы московских властей, которые ссылаются на указ президента в связи с Чемпионатом мира по футболу, неубедительными», — отметил С.Удальцов.

Как уточнил оппозиционер, в полученном отказе власти ссылаются на «предварительную информацию правоохранительных органов». «Такая формулировка вообще нас поразила. Если информация предварительная, надо дождаться окончательной и уже затем выносить решение», — считает С.Удальцов.

Он уточнил, что организаторы предложили московским властям рассмотреть различные площадки для проведения этого митинга, хотя изначально заявляли в качестве места Площадь революции.



«Мы считаем, что 4 июля, когда нет футбольных матчей, в Москве можно найти площадку, чтобы по такой актуальной теме как пенсионная реформа дать людям высказать свое мнение, реализовав их конституционное право», — подчеркнул С.Удальцов.

Он добавил, что в случае окончательного запрета акции организаторы будут обращаться в суд и «в любом случае найдут какой-то формат, чтобы выразить свое мнение».