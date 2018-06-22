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Эксклюзив Эха 14:37, 22 июня 2018

Удальцов продолжит добиваться согласования в Москве акции против повышения пенсионного возраста

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов продолжит добиваться согласования акции против повышения пенсионного возраста, в проведении которой отказали столичные власти. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня мы отправили в правительство Москвы свои возражения по поводу отказа в согласовании митинга против повышения пенсионного возраста, запланированного на 4 июля. Мы намерены добиваться согласования акции, так как считаем доводы московских властей, которые ссылаются на указ президента в связи с Чемпионатом мира по футболу, неубедительными», — отметил С.Удальцов.

Как уточнил оппозиционер, в полученном отказе власти ссылаются на «предварительную информацию правоохранительных органов». «Такая формулировка вообще нас поразила. Если информация предварительная, надо дождаться окончательной и уже затем выносить решение», — считает С.Удальцов.

Он уточнил, что организаторы предложили московским властям рассмотреть различные площадки для проведения этого митинга, хотя изначально заявляли в качестве места Площадь революции.

«Мы считаем, что 4 июля, когда нет футбольных матчей, в Москве можно найти площадку, чтобы по такой актуальной теме как пенсионная реформа дать людям высказать свое мнение, реализовав их конституционное право», — подчеркнул С.Удальцов.

Он  добавил, что в случае окончательного запрета акции организаторы будут обращаться в суд и «в любом случае найдут какой-то формат, чтобы выразить свое мнение».

Комментарии

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ematveev 22 июня 2018 | 14:52

Удальцов красава!

Мало того, что высказывание против повышения пенсионного возраста - это прямое противоречие идеям Навального, так еще и фраза "Если информация предварительная, надо дождаться окончательной и уже затем выносить решение" полностью противоречит позиции "цивилизованного мира", когда обвинения - сейчас и без суда, а доказательства - когда-нибудь потом.

motooppic 22 июня 2018 | 14:52

Таких придурков, как Удальцов, надо изолировать от нашего демократического общества лет на тридцать. И тогда демократия восторжествует!

m_doc 22 июня 2018 | 15:00

Не могу понять, как может ни дня не работавший чел защищать права трудящихся. Что это за стиль жизни такой - постмодернизьм, абсурдизьм, маразьм...

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