Температура в Москве достигла максимума с начала года
Температура в Москве достигла максимума с начала года: около часа назад на базовой метеостанции на ВДНХ было 28 и 6 десятых градуса. Воздух продолжает прогреваться, а температура может достичь 31 градуса.
Комментарии2
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podwodnik 22 июня 2018 | 14:52
Добро пожаловать в Кенигсберг +13 :)
m_doc 22 июня 2018 | 14:53
Кто такие идиотские заголовки сочиняет? Можно подумать, у нас тут сущее пекло прям с зимы:)