Россия и Саудовская Аравия могут создать альтернативу ОПЕК
В нее пригласят 24 страны – экспортеров нефти, сообщает Блумберг, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров. По данным агентства, новая структура может получить больший вес, чем ОПЕК. Известно, что Россия и Саудовская Аравия настаивают на увеличении добычи нефти, Иран выступает против. По правилам ОПЕК, решение организации должны приниматься единогласно.
Комментарии7
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plank1957 22 июня 2018 | 14:49
Альтернатива ОПЕК уже существует, это США. Именно от действий США в большей мере зависит цена на нефть. Все остальные могут только понижать ее.
polsan 22 июня 2018 | 14:59
plank1957: С Вами трудно согласиться в том смысле, что как раз в США, где добывается сланцевая нефть, компании начинают добывать больше нефти, когда стоимость её растёт, что ведёт к некоторому падению её цены.
natayak 22 июня 2018 | 15:02
polsan: никакого противоречия: все равно речь о влиянии либо в плюс, либо в минус. Остальные - только в минус.
ostapbey 22 июня 2018 | 14:55
Будут друг дружке нефть перепродавать.
А ведь возможно и виртуально..
Без откатов и без перевозки даже.
ivar1964 22 июня 2018 | 14:57
Россия желает ввязаться в очередную войну. На этот раз в нефтяную.
punyoshohlai 22 июня 2018 | 15:03
Так воот откуда 5 : 0!!!
demosua 22 июня 2018 | 15:09
Россия всё козни строит миру. Расшатывает устоявшийся порядок. Ей, конечно, это не поможет, зато другим будет хуже и на этом фоне она не так убого будет выглядеть...