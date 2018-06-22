Бывший кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон и его жена стали фигурантами уголовного дела
Им предъявлены обвинения в присвоении общественных средств. По данным французской прессы, следователи должны решить в ближайшее время вопрос о передаче дела в суд. Скандал начался в январе прошлого года после сообщений одной из французских газет о том, что супруга политика Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником и получала за это деньги, хотя ничего не делала. Сам Фийон категорически все отрицает.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
neyexo 22 июня 2018 | 14:38
Саркози даже в сизо сажали, но он каким-то образом оказался в ложе ЧМ в Лужниках, ходил и улыбался
sergirusso 22 июня 2018 | 14:58
neyexo: У каждого человека СВОЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ СУДЬБА. Сталин умер от инсульта, а Альдо Моро убили террористы...
podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 15:06
Макрон хочет править вечно и неменяемо. Лавры Меркель не дают покоя. Поэтому он уже сейчас начал уничтожать конкурентов, постепенно возвращая Францию во времена Наполеона.
varigor 22 июня 2018 | 15:00
Вот эту новость тоже не надо игнорировать:
"Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны заочно приговорил президента Украины и еще семерых представителей украинской администрации к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества"
Приведение этого приговора в исполнение дело времени. И совсем недолгого.
prusol 22 июня 2018 | 15:07
varigor: А это вообще не "новость", а бред лугандонских сепаратистов. И очень жаль, что Вы используете символику российских коммунистов.
zik14 22 июня 2018 | 15:03
Во всех странах урки рвутся во власть. Во франции - фийоны, в России - навальновы...
prusol 22 июня 2018 | 15:03
Достаточно много людей, которые идут в Большую Политику только ради денег, поэтому эта новость абсолютно не удивительна и даже не будоражит.
murad_manapov 22 июня 2018 | 15:10
хотя ничего не делала)) у нас все чиновники ничего не делают и норм, ну французы, глупый народ))