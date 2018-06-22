Бывший кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон и его жена стали фигурантами уголовного дела

Им предъявлены обвинения в присвоении общественных средств. По данным французской прессы, следователи должны решить в ближайшее время вопрос о передаче дела в суд. Скандал начался в январе прошлого года после сообщений одной из французских газет о том, что супруга политика Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником и получала за это деньги, хотя ничего не делала. Сам Фийон категорически все отрицает.