Валентин Юмашев стал советником президента России на общественных началах

Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. В конце девяностых Юмашев возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина, затем стал одним из учредителей Фонда первого президента России. Сегодня же президент переназначил Николая Патрушева секретарем Совета Безопасности, а Анну Кузнецову – уполномоченным по правам ребенка.