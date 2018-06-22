Валентин Юмашев стал советником президента России на общественных началах
Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. В конце девяностых Юмашев возглавлял администрацию президента Бориса Ельцина, затем стал одним из учредителей Фонда первого президента России. Сегодня же президент переназначил Николая Патрушева секретарем Совета Безопасности, а Анну Кузнецову – уполномоченным по правам ребенка.
Комментарии12
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lion64__2 22 июня 2018 | 14:34
назначив ещё одно либерастическое животное своим советником, солнцеликий опять подтвердил мои слова, что едросня и либерасты суть одно и то же.
bozk 22 июня 2018 | 14:41
lion64__2: а вы чего то другого ждали ?
romashka__ 22 июня 2018 | 14:59
Пусть Юмашев посоветует, как убраться ставленнику с наименьшими потерями для СТРАНЫ и для него самого.
spb_aborigen 22 июня 2018 | 14:41
lion64__2:
Кем же является назначивший это животное, едросней или либерастом?
ukov 22 июня 2018 | 14:41
lion64__2:
не так сели!
гарант это слышит даже из гроба.
blahovdav 22 июня 2018 | 14:45
Мдя....у путлеровских свиней в зобу дыханье сперло: они хрюкают про ворюгу и пьянчугу ЕБНа, а их плешивый крысолидер все ельцинское дерьмо подбирает и облизывает... Хайль Путлер!
jamba 22 июня 2018 | 14:53
Де-жавю;)))
sir_sar 22 июня 2018 | 14:56
Либералы пора вам уже поддерживать Путина. Он с вами одной крови))
blahovdav 22 июня 2018 | 15:02
sir_sar: Либералы пора вам уже поддерживать Путина. Он с вами одной крови))\\\\Нее, господа свинопуты, ЭТО ваше... Думаю, что у свинок больше общего:жрут и грызут, что не попадя, гадят где попало.....
sir_sar 22 июня 2018 | 15:06
blahovdav: Я не к тебе обращался шароваронос. Ваше место воле Парашенко.
s011ma 22 июня 2018 | 14:58
Видимо, у Юмашева папочка с интересными документами имеется, может и не одна...
prusol 22 июня 2018 | 15:00
Очень разумный мужчина.