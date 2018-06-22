В Москве неизвестные совершили нападение на машину, которая принадлежит депутату муниципального округа Измайлово
В Москве неизвестные совершили нападение на машину, которая принадлежит депутату муниципального округа Измайлово Надежде Загордан. Сама она рассказала «Эху Москвы», что в автомобиле разбили стекло, а салон залили какой-то жидкостью. Загордан связывает это нападение с коррупционным расследованием, которое ведут депутаты района.
Надежда Загордан обратилась в полицию по поводу произошедшего, также она намерена написать жалобу в прокуратуру.
Комментарии4
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post_v 22 июня 2018 | 14:34
Со всех округов Москвы идут сведения, что поливальные и уборочные машины ГБУ "Жилищник" ИМИТИРУЮТ поливку и уборку дорог. Например прошлым летом в Измайлово много раз поливальные машины ГБУ "Жилищник" медленно ездили с включенными мигалками, и НИЧЕГО НЕ ПОЛИВАЛИ. Видео таких "поливов" имеется.
То же самое творится с уборочными машинами, которые медленно ездят по тротуарам с включенными мигалками и ПОДНЯТЫМИ щетками.
Зимой чинно ездили строем снегоуборочные машины, которые НЕ УБИРАЛИ снег, а за ними – машины с реагентами, и они эти реагенты на дорогу тоже и не думали сыпать. Но мигалки у всех включены
Похоже, что это прекрасно все знает не только начальство управ, но и руководство префектур, и поскольку они никак этому не противодействуют, стало быть, они кровно заинтересованы в этой закамуфлированной краже денег, которые могли бы быть использованы на нормальное содержание и реальный ремонт жилого фонда и инфраструктуры.
Именно это, а не пресловутая плитка – истинная характеристика "работы" мэра Собянина.
s011ma 22 июня 2018 | 14:52
post_v: А может, это привет от Немцова? Там же тоже какой-то мусоровоз фигурировал.
prusol 22 июня 2018 | 14:58
Эти "неизвестные" заслуживают таких определений, как бешеные собаки и грязные свиньи. И пусть полиция их обязательно разыщет.
murad_manapov 22 июня 2018 | 15:07
эти неизвестные прекрасно известны спецслужбам. кроме них никто этим не занимается.
и да, их не найдут, ибо неизвестные...