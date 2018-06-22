В Москве неизвестные совершили нападение на машину, которая принадлежит депутату муниципального округа Измайлово Надежде Загордан. Сама она рассказала «Эху Москвы», что в автомобиле разбили стекло, а салон залили какой-то жидкостью. Загордан связывает это нападение с коррупционным расследованием, которое ведут депутаты района.

Надежда Загордан обратилась в полицию по поводу произошедшего, также она намерена написать жалобу в прокуратуру.