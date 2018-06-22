Около тысячи человек по оценке организаторов вышли на митинг против повышения пенсионного возраста в Красноярске

Акция состоялась в одном из спальных районов города, передает «Интерфакс». Митингующие держали в руках плакаты с надписями: «Сдохнем дружно на работе», «Пенсионер звучит горько», «Нянчить внуков, а не пахать». Выступавшие возложили вину за повышение пенсионного возраста на правительство и, в частности, премьера Дмитрия Медведева.