Около тысячи человек по оценке организаторов вышли на митинг против повышения пенсионного возраста в Красноярске
Акция состоялась в одном из спальных районов города, передает «Интерфакс». Митингующие держали в руках плакаты с надписями: «Сдохнем дружно на работе», «Пенсионер звучит горько», «Нянчить внуков, а не пахать». Выступавшие возложили вину за повышение пенсионного возраста на правительство и, в частности, премьера Дмитрия Медведева.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dorin1987 22 июня 2018 | 14:32
/Выступавшие возложили вину за повышение пенсионного возраста на правительство/ - В таком случае они полностью заслуживают всего, что с ними творится. От начала и до конца.
chapter_2 22 июня 2018 | 14:48
dorin1987: Европа движется в сторону Базового Безусловного Дохода (ББД), а в России повышают пенсионный возраст...
ББД предполагает регулярную выплату определённой суммы денег каждому члену определённого сообщества со стороны государства или другого института. Выплаты производятся всем членам сообщества, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.
s011ma 22 июня 2018 | 14:48
dorin1987: Главного фигуранта не смогли вычислить.
dorin1987 22 июня 2018 | 14:51
s011ma: Отупели все разом? Или населению просто накласть на себя же?
Зато вопросы типа "чотамухохлов" до сих пор вызывают неподдельный интерес и аналитику уровня "эксперт"...
bozk 22 июня 2018 | 14:36
Митинговали на коленях ?
prusol 22 июня 2018 | 14:38
Для этого города - это совершенно ничего не значащая цифра. То есть, этот город готов к повышению пенсионного возраста, а значит в этом городе живут большинство нормальных людей, как, впрочем, и должно быть.
dorin1987 22 июня 2018 | 14:45
prusol: /То есть, этот город готов / - Да все готовы. Особенно если помнить про окружение врагов, НАТО, желание всех разорвать РФ и мишка в тайге там что-о...
prusol 22 июня 2018 | 14:53
dorin1987: Просто моё мнение, что пенсионный возраст повышать необходимо. Нечего плодить людей со статусом работающий пенсионер.
dorin1987 22 июня 2018 | 15:03
prusol: /пенсионный возраст повышать необходимо/ - Так и я о том же. Это, конечно же, самое важное. Тут главное параллельно побольше оружия и горючки в лугандон направить, в Сирию еще кузю отправить, приднестровье спонсировать, осетию, пару баклан-арен, пару помойных ведер к космос неудачно запустить, побольше антисанкций - тоже полезно. В общем, ага - надо начинать с пенсионерчиков.
prusol 22 июня 2018 | 15:12
dorin1987: Вы совершенно не "о том". Пенсионеры должны отдыхать, путешествовать, а не работать, оформив себе пенсию. Раз работают, значит рано "ушёл на пенсию". А значит пенсионный возраст наступает гораздо позднее, чем это происходит сейчас. И в конце концов, надо стремиться к уровню цивилизованных стран.
vlabumur 22 июня 2018 | 14:59
prusol: Средняя продолжительность жизни женщин в Красноярском крае составляет 75,5 лет, тогда как мужчин — 64,3 года.
+++++++++++++++++++++++
С мужиками вопрос закрыли в Красноярском крае ,думать надо что делать с прекрасным полом.?
Владимир Владимирович , а вы их дустом не пробовали?
prusol 22 июня 2018 | 15:16
vlabumur: По-Вашему, все мужчины в этом городе старше шестидесяти пяти лет уже вымерли? И все женщины, старше семидесяти шести?
platonnekafrin 22 июня 2018 | 14:46
Так это ж где - в Красноярске! В Багдаде то всё спокойно - тележки с пивом грузят по багажникам и с флагами оле, оле на дачу.
perepusk 22 июня 2018 | 14:53
шмаков доволен.
podwodnik 22 июня 2018 | 14:56
Челобитную царю на злого Димона сочинили? А то скучно в Кремле поржать не над чем.
sergirusso 22 июня 2018 | 15:01
Обычная русская шизофрения. Плешивец хороший, а назначенный им Димосян плохой. Посмотрим, сколько еще времени мозги от пудры не освободятся...
provincial49 22 июня 2018 | 15:04
Аж почти целая тысяча?!!! Круто! Из миллиона? Ну, понятно. Район то спальный. Остальные, видимо, спали, перед телевизором...
sergirusso 22 июня 2018 | 15:06
provincial49: Когда на Крымнаш выходило столько же - говорили о всенародной поддержке...
zztop1960 22 июня 2018 | 15:04
Вообще -то не порядочек, где равенство полов , нарушение прав женщин ! Почему женщины требуют зарплат как у мужчин , тогда и на пенсию женщины должны выходить как и мужчины. и умирать должны на 10 лет раньше , как мужчины.Хотя женщины они такие , умирают на 10 лет позже мужиков , ибо вечно всюду опаздывают
murad_manapov 22 июня 2018 | 15:05
уточку кормить надо. а вы со своими внуками