Российский болельщик, который 14 июня поцеловал колумбийскую журналистку «Дойче Велле», принёс ей извинения

Молодой человек, назвавший себя Русланом. Накануне пришёл в офис телерадиокомпании в Москве и по скайпу извинился перед Жюльет Гонсалес Теран. «Я знаю, что ваша работа тяжела и надеюсь, что вы больше никогда не столкнётесь с подобным инцидентом», — цитирует россиянина «Дойче велле». Журналистка приняла извинения болельщика, который, как оказалось, поцеловал её на спор. Он сожалеет, что его неудачную шутку расценили, как сексуальное домогательство.

Напомним, сегодня на Чемпионате мира три матча: в 15 часов играют Бразилия и Коста-Рика, в 18 – Нигерия и Исландия, и в 21 встречаются сборные Сербии и Швейцарии.