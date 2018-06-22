Сегодня свой второй матч на турнире проведет сборная Бразилии

Кроме того Исландия и Нигерия прояснят перспективы команды Аргентины.

Бразильцы не смогли победить в первом матче, что на чемпионатах мира с ними бывает крайне редко и в последний раз случилось 40 лет назад. Других вариантов , кроме победы над Коста-Рикой у команды Тите нет, однако неуверенность в словах у пентакампеонов уже сквозит. Капитан сборной Тиаго Силва пожаловался на белые ночи в Петербурге, которые мешают футболистам заснуть, однако, скорее всего причина нарушений сна собственная невразумительная игра. Сербы в качестве лидера группы сыграют с командой Швейцарии. Впрочем, швейцарцы, которые смотрелись в игре с Бразилией очень солидно, могут изменить расстановку сил, но в случае победы сербы обеспечат себе выход в плей-офф. Матч между Нигерией и Исландией будут особенно внимательно смотреть аргентинские фанаты и поклонники Лионеля Месии. Проиграв накануне хорватам, Аргентина осталась с одним набранным очком и туманными перспективами. В случае победы Исландии они могут превратиться в призрачные. По сообщениям прессы в аргентинской сборной зреет бунт. Игроки требуют уволить тренера Хорхе Сампаоли, который накануне извинился перед болельщиками.

Трансляция матча между командами Бразилии и Коста-Рики на канале Матч ТВ начнется менее , чем через час , в 15.00. Там же в 18.00 можно будет посмотреть игру Сербия – Коста Рика. Первый канал покажет встречу Исландия – Нигерия , начиная с 21 часа.