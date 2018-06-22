В России сегодня отмечают День памяти и скорби
В 77-ю годовщину нападения гитлеровских войск на Советский Союз вспоминают погибших в Великой Отечественной войне. По всей стране проходят различные памятные мероприятия.
Акции начались еще накануне с Дальнего Востока, а оттуда пошли дальше по Сибири, Уралу и Поволжью. Сотни тысяч людей зажигали «Свечи памяти» и возлагали цветы к мемориалам воинам в своих городах, поселках и деревнях.
В Москве традиционная акция прошла на Поклонной горе. Там в память о каждом дне войны было зажжено 1418 свечей. Их изображения одновременно проецировали на стену Музея Победы. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Покрылась огоньками пламени и Крымская набережная. Участники «Линии жизни» зажгли свечи в память о тех датах в Великой отечественной, которые связаны с их семейной историей.
Памятные мероприятия продолжились и сегодня. Уже на рассвете «Вахта памяти» собрала десятки людей у Кремлевской стены. Ровно в 4 утра голос Юрия Левитана объявил о начале войны. Была объявлена минута молчания. Днем венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, а затем на аллее Городов-Героев возложил президент Владимир Путин. Вместе с ним в церемонии принял участие премьер Дмитрий Медведев, члены правительства, депутаты, сенаторы, ветераны и представители основных конфессий. Военнослужащие прошли торжественным маршем.
Со вчерашнего вечера в столичных парках можно услышать песни о войне. Акция «Парки поют» проходит в столице во второй раз.
Ко Дню памяти и скорби по всей России также приурочены перезахоронения участников войны, найденных поисковыми объединениями за минувший год.
Кроме того, российское Минобороны к этой дате опубликовало рассекреченные документы о первых днях Великой Отечественной. Так, на сайте ведомства впервые можно увидеть копию Директивы наркома обороны, а также приказ Жукова, который появился спустя всего несколько часов после нападения гитлеровской армии. Также впервые представлена трофейная карта начала «Плана Барбаросса».
В стране сегодня приспущены государственные флаги. Отменены многие развлекательные мероприятия.
Комментарии8
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vasyakirin 22 июня 2018 | 14:13
В стране сегодня приспущены государственные флаги. Отменены многие развлекательные мероприятия.
А с чего отменены то или заранее не подозревали, что в РФ день скорби?
danko_shwabra 22 июня 2018 | 14:14
vasyakirin: Значит у старухи данко1 и у майданутых скачки. Первая майданная прокладка пришла м
prusol 22 июня 2018 | 14:27
vasyakirin: Если бы я была плохой девочкой, я бы спросила: "Вы- дурак?". Но, я девочка хорошая, поэтому спрашиваю: "Вы не очень умненький?". Некоторые "развлекательные мероприятия" планируются заранее и имеют продолжительность всей программы больше одного дня.
vasyakirin 22 июня 2018 | 14:43
prusol: за ранее это за 78 лет?
prusol 22 июня 2018 | 14:49
vasyakirin: После этого Вашего вопроса, можно уже практически утверждать, что Вы тот, кто в предыдущем комментарии был ещё с вопросительным знаком.
lion64__2 22 июня 2018 | 14:27
В России сегодня День памяти и скорби. А у свидомых праздник - в этот день их предки вместе с гитлеровцами напали на СССР.
rusof_ob 22 июня 2018 | 14:44
А 17 сентября будут праздновать нападение на Польшу?
asyrj 22 июня 2018 | 14:44
А 17 сентября станем отмечать победное начало ВОВ.
Наиглавнейшим для нас должен стать слоган: "Можем повторииить!!!"
ЗЫ. 17 сентября 1939 года СССР напал на Польшу.