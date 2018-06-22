В России сегодня отмечают День памяти и скорби

В 77-ю годовщину нападения гитлеровских войск на Советский Союз вспоминают погибших в Великой Отечественной войне. По всей стране проходят различные памятные мероприятия.

Акции начались еще накануне с Дальнего Востока, а оттуда пошли дальше по Сибири, Уралу и Поволжью. Сотни тысяч людей зажигали «Свечи памяти» и возлагали цветы к мемориалам воинам в своих городах, поселках и деревнях.

В Москве традиционная акция прошла на Поклонной горе. Там в память о каждом дне войны было зажжено 1418 свечей. Их изображения одновременно проецировали на стену Музея Победы. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Покрылась огоньками пламени и Крымская набережная. Участники «Линии жизни» зажгли свечи в память о тех датах в Великой отечественной, которые связаны с их семейной историей.

Памятные мероприятия продолжились и сегодня. Уже на рассвете «Вахта памяти» собрала десятки людей у Кремлевской стены. Ровно в 4 утра голос Юрия Левитана объявил о начале войны. Была объявлена минута молчания. Днем венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, а затем на аллее Городов-Героев возложил президент Владимир Путин. Вместе с ним в церемонии принял участие премьер Дмитрий Медведев, члены правительства, депутаты, сенаторы, ветераны и представители основных конфессий. Военнослужащие прошли торжественным маршем.



Со вчерашнего вечера в столичных парках можно услышать песни о войне. Акция «Парки поют» проходит в столице во второй раз.

Ко Дню памяти и скорби по всей России также приурочены перезахоронения участников войны, найденных поисковыми объединениями за минувший год.

Кроме того, российское Минобороны к этой дате опубликовало рассекреченные документы о первых днях Великой Отечественной. Так, на сайте ведомства впервые можно увидеть копию Директивы наркома обороны, а также приказ Жукова, который появился спустя всего несколько часов после нападения гитлеровской армии. Также впервые представлена трофейная карта начала «Плана Барбаросса».

В стране сегодня приспущены государственные флаги. Отменены многие развлекательные мероприятия.