В Конгрессе США попросили Минфин проверить бизнес-проекты Владимира Евтушенкова

Члены нижней палаты считают, что у Вашингтона могут быть все основания включить фамилию российского миллиардера в санкционные списки.

Компании Владимира Евтушенкова были задействованы в масштабных инвестиционных строительных проектах в Крыму – об этом говорится в официальном обращении двух членов нижней палаты Конгресса, поданном на имя министра финансов США Стива Мнучина и госсекретаря Майкла Помпео. В частности, в документе обращают внимание на то, что АФК «Система», принадлежащая миллиардеру, должна была строить медицинские учреждения в Севастополе и на всей территории полуострова – в 2016 году это прямо подтвердил Владимир Путин. Вместе с тем — пишут члены палаты представителей – акции крупнейшего актива АФК «Системы» оператора мобильной связи МТС до сих пор свободно торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Также конгрессмены попросили провести расследование в связи с сообщениями о том, что МТС могла быть вовлечена в коррупционные схемы с властями Узбекистана.

Евтушенков в числе почти сотни других крупных российских бизнесменов попал в так называемый «кремлевский доклад», однако санкции против него так и не были введены.