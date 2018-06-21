Координатор «Архнадзора» просит возбудить уголовное дело против тех, кто звонил с номера правительства

Координатор «Архнадзора» и журналист Андрей Новичков подал в правоохранительные органы заявление с просьбой возбудить уголовное дело против неизвестных, которые звонили с номера правительства Москвы. В телефонном разговоре с ними прозвучали угрозы в наш адрес, — рассказал «Эху москвы» Новичков.

Он добавил, что для обеспечения своей безопасности ему приходится ходить с охраной.