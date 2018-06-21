Координатор «Архнадзора» просит возбудить уголовное дело против тех, кто звонил с номера правительства
Координатор «Архнадзора» и журналист Андрей Новичков подал в правоохранительные органы заявление с просьбой возбудить уголовное дело против неизвестных, которые звонили с номера правительства Москвы. В телефонном разговоре с ними прозвучали угрозы в наш адрес, — рассказал «Эху москвы» Новичков.
Он добавил, что для обеспечения своей безопасности ему приходится ходить с охраной.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт