Путин переназначил Николая Патрушева секретарем Совета Безопасности

Президент России провел несколько кадровых назначений. Из них стоит отметить переназначение Николая Патрушева секретарем Совета Безопасности, а также назначение Валентина Юмашева советником президента на общественных началах. Он уже занимал этот пост в конце 90-ых при Бориса Ельцине, чью администрацию он возглавлял в 97-98 годах.