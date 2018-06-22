Путин переназначил Николая Патрушева секретарем Совета Безопасности
Президент России провел несколько кадровых назначений. Из них стоит отметить переназначение Николая Патрушева секретарем Совета Безопасности, а также назначение Валентина Юмашева советником президента на общественных началах. Он уже занимал этот пост в конце 90-ых при Бориса Ельцине, чью администрацию он возглавлял в 97-98 годах.
Комментарии6
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scorpio_ 22 июня 2018 | 14:11
И правильно! Не довез 400кг крэка? Вот тебе второй срок, и попробуй еще раз привезти муку. В наказание назначат на третий.
chapter_2 22 июня 2018 | 14:31
scorpio_: Save Oleg Sentsov! 40 day hunger strike!
y3emen1 22 июня 2018 | 14:16
опять новые люди, новые фамилии
sokal123 22 июня 2018 | 14:26
y3emen1: Да без подлеца Патрушева невозможно жить .
alexakimfaa 22 июня 2018 | 14:45
А,впрочем - ничего удивительного - все старые рожи,что в правительстве,что в структурах Кремля...Их "царь" специально собирал,чтобы совершить "прорыв"..Это значит,что только т.н. "пенсионной реформой" не ограничатся - дальше будет ещё хуже...
nezaputin2018 22 июня 2018 | 15:16
Путин - это Брежнев. Переназначил, направил, сказал... От этого уже НИЧЕГО не зависит. Придётся опять реконструировать Систему. Как и Совок.