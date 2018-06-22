На фоне дискуссии о пенсионной реформе, а также повышении НДС и подорожания бензина, ВЦИОМ отмечает падение рейтинга президента и премьер-министра. За неделю уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 5% — с 77 до 72. Работу Дмитрия Медведева одобряют менее 39%, тогда как неделей ранее этот показатель составлял почти 42%.