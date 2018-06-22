ВЦИОМ отмечает падение рейтинга президента и премьер-министра
На фоне дискуссии о пенсионной реформе, а также повышении НДС и подорожания бензина, ВЦИОМ отмечает падение рейтинга президента и премьер-министра. За неделю уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 5% — с 77 до 72. Работу Дмитрия Медведева одобряют менее 39%, тогда как неделей ранее этот показатель составлял почти 42%.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vasyakirin 22 июня 2018 | 14:07
Разыгрывают партитуру совместно с профсоюзами!?
sokal123 22 июня 2018 | 14:10
vasyakirin: Да да на 6 % ,хотя должны были гнать этих уродов ненасытных поганными тряпками. Но россияне покорный народ не погонят. Будут выживать.
gordy 22 июня 2018 | 14:15
Пузырь лопнул?
luger_max_otto 22 июня 2018 | 14:27
То есть даже ВЦИОМ не может натянуть всеобщий одобрямс...
gs1112 22 июня 2018 | 14:44
3 дня назад, Росстат объявил стагнацию промышленности статистической ошибкой, в результате промышленный спад за 2016 в 0,5% пересмотрели до роста на 3%, а падение 2015 года оказалось в 4 раза меньше изначальной оценки - 0,8% вместо 3,4%. а в прошлом году промышленность в России выросла не на 1%, а на 2,1% - в точном соответствии с прогнозом Минэкономразвития, в подчинение которого Росстат был переведен в 2016 году. Не удивлюсь если дня через три, ВЦИОМ будет передан в управление того же Минэкономразвития и объявит, что рейтинг президента на фоне планируемой пенсионной реформы, не упал до 72%, а вырос до 82%.
s011ma 22 июня 2018 | 15:01
gs1112: А ещё надёжнее - в управление АП. Там и до 146% недалеко.
gvs 22 июня 2018 | 14:09
А я то думал, что рейтинг Утковода уже утонул... А тут целых 39%
twenty_two 22 июня 2018 | 14:23
gvs: Скоро поднимется до положенных 76%
avp235 22 июня 2018 | 14:10
3 - 5% это близко к погрешности исследования. Скорее, заметно больше, но ВЦИОМ - он, как Избирком, склонен к "рисованию" цифр.
juche 22 июня 2018 | 14:23
Попробуй не нарисуй, это и Левады касается. Пойдешь свиней пасти, а так работа не пыльная. На золотой унитаз не хватает конечно, но на выходные в Европе и квартиру в М и дом в Мо, нормальный паркетник хватает.
chapter_2 22 июня 2018 | 14:12
ВЦИОМ врёт, завышая рейтинг президента и премьер-министра...
y3emen1 22 июня 2018 | 14:14
оно не утонуло???
omantic 22 июня 2018 | 14:20
Ложь !! Нет никаких 70% у Путина ! Есть максимум 25% зрителей программы Время .
balkin 22 июня 2018 | 14:47
omantic: А что это за программа?
nik213 22 июня 2018 | 14:23
У плешивого рейтинг 72 %? Не смешите мои тапки.
vladimirgornitsky 22 июня 2018 | 14:29
Ну, допустим, ВЦИОМ врет. На самом деле, поддержка, вероятно, гораздо ниже. Но кто-то ведь все-таки - поддерживает.
И никак не возьму в толк - за что?
s011ma 22 июня 2018 | 15:04
vladimirgornitsky: Есть такое отклонение в психике - мазохизм называется...
greeg1 22 июня 2018 | 14:33
Любить Сталина и не любить путина это тройная шизофрения на почве патриотизма. Всем немедленно прекратить пить Боярышник.
murad_manapov 22 июня 2018 | 14:52
эту цифирь вциому песков-пургомет сообщил))
rusof_ob 22 июня 2018 | 14:52
Это он просто давно не играл в хоккей.
proxozhij 22 июня 2018 | 14:57
Путину пора выигрывать ЧМ. Надо отменить все эти дурацкие полуфиналы и сразу финал Россия : Шахтер
rusof_ob 22 июня 2018 | 15:00
proxozhij: ... -Трактор.