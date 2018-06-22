Профсоюзы могут помочь Кремлю контролировать протесты против пенсионного возраста
Об этом сегодня пишет газета «Ведомости».
Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в интервью нашему корреспонденту Варваре Костиной сказал, что никаких консультаций с администрацией не вел и не ведет.
Информацию источник газеты «Ведомости» подвергает сомнению и один из лидеров другой профсоюзной силы – вице-президент российской конфедерации труда, депутат Госдумы от Справедливой России Олег Шеин. Он считает, что в акциях протеста должны участвовать различные политические силы.
Напомним, ранее политик Алексей Навальный заявлял, что собирается вести переговоры с профсоюзами для координации протестных действий по поводу предстоящей пенсионной реформы. Его штабы подали заявки в 17 городах, где не проходят матчи чемпионата мира. Согласование получено как минимум в семи, в трех власти ответили отказом.
Комментарии16
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romashka__ 22 июня 2018 | 14:03
Чума.
tom_tom 22 июня 2018 | 14:28
Я так думаю, решение по пенсионной реформе не принято. Ждут реакции толпы. Как проявят себя на митингах. Если выйдет мало то на следующий день примут закон. Если выйдет много-начнут торговаться.
gvs 22 июня 2018 | 14:07
Шмаков консультации не ведет. Он приказы АП выполняет. Причем, беспрекословно. ))))
sokal123 22 июня 2018 | 14:12
gvs: Ведет ,сволочь,переговоры - как лучше угомонить этот народ.
luger_max_otto 22 июня 2018 | 14:21
Проститутки они, профсоюзные деятели эти.
alexakimfaa 22 июня 2018 | 14:39
gvs: Кто вспомнит сейчас,что есть такая контора "Федерация независимых профсоюзов России",в которой с давних пор председателем является Михаил Шмаков?...Вот,в том-то и дело,что контора есть,а чем она занимается - неизвестно?..И откуда получает денежки?..
perestarok 22 июня 2018 | 14:08
"Профсоюзы могут помочь Кремлю контролировать протесты против пенсионного возраста"
То есть предадут трудящихся в очередной раз. Профсоюзы - школа коммунизма.
vpoiskahdna 22 июня 2018 | 14:11
Лояльность продается и покупается
vla7815 22 июня 2018 | 14:12
Еще ни разу не слышал о какой-нибудь пользе от путинских профсоюзов. Сидят на шее у рабочего населения и, как и вся путинская власть, купаются в роскоши за счет других людей. И вообще, кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь раньше видел этих засланных казачков ??????
ЕСЛИ ТЫ НЕ ДУРАК - НЕ ВЕРЬ ПУТИНСКИМ ПРОФСОЮЗАМ !!!!!!!!
raindengo 22 июня 2018 | 14:20
Правильно, какие могут быть консультации? Приказы не обсуждают, а выполняют!
eroot 22 июня 2018 | 14:26
Необходимо срочно вооружить профсоюзы и едимым фронтом выступить против пятой колонны, которая не собирается доживать до пенсии!
sborisych 22 июня 2018 | 14:29
Шмаков, Мишка, ты профсоюзДишь уже 32 года. И тебе ещё кто- то из простаков, и- извиняюсь- пустоголовых, ещё верит? Чудно', право слово, чудно'..
trans 22 июня 2018 | 14:36
Путин сделал большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии.
Вот такая вот путинская пенсионная политика - одним густо, а другим денег нет. И что-то не слышно чтобы Профсоюзы по этому поводу проводили протесты.
murad_manapov 22 июня 2018 | 14:42
в россии есть профсоюзы?
t_l_v 22 июня 2018 | 15:06
Твари продажные.
Кто вообще их выбирал?
Как они в эти "руководящие органы" пролезли?
За чей счет кормятся эти "профсоюзные лидеры"?
Один вред от них рабочему человеку.
blindpew_33 22 июня 2018 | 15:07
о боже...
Опять эта бессмертная "школа коммунизма", опять лидер на букву Ш...
Всё-таки светлейший князь Потёмкин давно посрамлён и от зависти изгрыз весь гроб.