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14:00, 22 июня 2018

Профсоюзы могут помочь Кремлю контролировать протесты против пенсионного возраста

Об этом сегодня пишет газета «Ведомости».

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в интервью нашему корреспонденту Варваре Костиной сказал, что никаких консультаций с администрацией не вел и не ведет.

Информацию источник газеты «Ведомости» подвергает сомнению и один из лидеров другой профсоюзной силы – вице-президент российской конфедерации труда, депутат Госдумы от Справедливой России Олег Шеин. Он считает, что в акциях протеста должны участвовать различные политические силы.

Напомним, ранее политик Алексей Навальный заявлял, что собирается вести переговоры с профсоюзами для координации протестных действий по поводу предстоящей пенсионной реформы. Его штабы подали заявки в 17 городах, где не проходят матчи чемпионата мира. Согласование получено как минимум в семи, в трех власти ответили отказом.

Комментарии

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romashka__ 22 июня 2018 | 14:03

Чума.

tom_tom 22 июня 2018 | 14:28

Я так думаю, решение по пенсионной реформе не принято. Ждут реакции толпы. Как проявят себя на митингах. Если выйдет мало то на следующий день примут закон. Если выйдет много-начнут торговаться.

gvs 22 июня 2018 | 14:07

Шмаков консультации не ведет. Он приказы АП выполняет. Причем, беспрекословно. ))))

sokal123 22 июня 2018 | 14:12

gvs: Ведет ,сволочь,переговоры - как лучше угомонить этот народ.

luger_max_otto 22 июня 2018 | 14:21

Проститутки они, профсоюзные деятели эти.

alexakimfaa 22 июня 2018 | 14:39

gvs: Кто вспомнит сейчас,что есть такая контора "Федерация независимых профсоюзов России",в которой с давних пор председателем является Михаил Шмаков?...Вот,в том-то и дело,что контора есть,а чем она занимается - неизвестно?..И откуда получает денежки?..

perestarok 22 июня 2018 | 14:08

"Профсоюзы могут помочь Кремлю контролировать протесты против пенсионного возраста"

То есть предадут трудящихся в очередной раз. Профсоюзы - школа коммунизма.

vpoiskahdna 22 июня 2018 | 14:11

Лояльность продается и покупается

vla7815 22 июня 2018 | 14:12

Еще ни разу не слышал о какой-нибудь пользе от путинских профсоюзов. Сидят на шее у рабочего населения и, как и вся путинская власть, купаются в роскоши за счет других людей. И вообще, кто-нибудь где-нибудь когда-нибудь раньше видел этих засланных казачков ??????
ЕСЛИ ТЫ НЕ ДУРАК - НЕ ВЕРЬ ПУТИНСКИМ ПРОФСОЮЗАМ !!!!!!!!

raindengo 22 июня 2018 | 14:20

Правильно, какие могут быть консультации? Приказы не обсуждают, а выполняют!

eroot 22 июня 2018 | 14:26

Необходимо срочно вооружить профсоюзы и едимым фронтом выступить против пятой колонны, которая не собирается доживать до пенсии!

sborisych 22 июня 2018 | 14:29

Шмаков, Мишка, ты профсоюзДишь уже 32 года. И тебе ещё кто- то из простаков, и- извиняюсь- пустоголовых, ещё верит? Чудно', право слово, чудно'..

trans 22 июня 2018 | 14:36


Путин сделал большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии.

Вот такая вот путинская пенсионная политика - одним густо, а другим денег нет. И что-то не слышно чтобы Профсоюзы по этому поводу проводили протесты.

murad_manapov 22 июня 2018 | 14:42

в россии есть профсоюзы?

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

t_l_v 22 июня 2018 | 15:06

Твари продажные.
Кто вообще их выбирал?
Как они в эти "руководящие органы" пролезли?
За чей счет кормятся эти "профсоюзные лидеры"?
Один вред от них рабочему человеку.

blindpew_33 22 июня 2018 | 15:07

о боже...
Опять эта бессмертная "школа коммунизма", опять лидер на букву Ш...
Всё-таки светлейший князь Потёмкин давно посрамлён и от зависти изгрыз весь гроб.

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