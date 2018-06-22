"Профсоюзы могут помочь Кремлю контролировать протесты против пенсионного возраста"

Об этом сегодня пишет газета «Ведомости».

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в интервью нашему корреспонденту Варваре Костиной сказал, что никаких консультаций с администрацией не вел и не ведет.

Информацию источник газеты «Ведомости» подвергает сомнению и один из лидеров другой профсоюзной силы – вице-президент российской конфедерации труда, депутат Госдумы от Справедливой России Олег Шеин. Он считает, что в акциях протеста должны участвовать различные политические силы.

Напомним, ранее политик Алексей Навальный заявлял, что собирается вести переговоры с профсоюзами для координации протестных действий по поводу предстоящей пенсионной реформы. Его штабы подали заявки в 17 городах, где не проходят матчи чемпионата мира. Согласование получено как минимум в семи, в трех власти ответили отказом.