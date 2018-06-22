Неизвестные разбили машину муниципального депутата округа Измайлово Надежды Загордан после заявления о наличии коррупционной составляющей в работах по благоустройству района. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сама Н.Загордан.

«Сегодня пострадала моя машина — разбито стекло и салон залит какой-то бесцветной жидкостью. Это произошло после того, как вопрос о завышенных в несколько раз сметах и работах без документов на Измайловском проспекте за 250 миллионов рублей был публично озвучен на встрече с главой управы района Измайлово», — рассказала депутат.

Как уточнила Н.Загордан, при проведении тендеров на благоустройство Измайловского проспекта и Сквера молодоженов 4 лота из 6 выиграла компания Ремдорсервис-94. «Там все объемы работ завышены в несколько раз. Например, в Сквере молодоженов площадью 9 тысяч кв.метров плитку снимают в 22,2 тысячи кв.метров, как будто бы она уложена в 2,5 слоя», — отметила она.

Н.Загордан добавила, что после того как независимые депутаты района Измайлово остановили работы, которые велись на Измайловском проспекте при отсутствии контракта и проекта, машину ее коллеги Анастасии Мураловой облили «чем-то типа мазута».

Кроме того, по словам Н.Загордан, в понедельник депутаты от «Единой России» расформировали комиссию по благоустройству внутри муниципального собрания, которая состояла из независимых депутатов.