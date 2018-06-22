Беспилотный автомобиль, который разрабатывает Яндекс-такси, совершил первую междугороднюю поездку
Он проехал из Москвы до Казани за 11 часов. Как утверждается, все это время в салоне машины был пилот, но на 99% поездка прошла в автоматическом режиме.
Комментарии6
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polsan 22 июня 2018 | 13:40
Круто, если пилот не подглядывал! ))
platonnekafrin 22 июня 2018 | 13:43
"Был он как будто прежний,
Спокойный и молодой,
Все те же глаза пилота,
Но только... совсем седой".
prusol 22 июня 2018 | 13:51
В "России будущего" с Навальным таких автомобилей будет большинство?
za_nas 22 июня 2018 | 13:59
prusol:
Кавычки тут в самый раз.
prusol 22 июня 2018 | 14:00
za_nas: А без кавычек что-то изменится?
ze_danil 22 июня 2018 | 13:53
фуфло