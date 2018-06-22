Евросоюз завершает программу финансовой помощи Греции
По словам главы Еврогруппы Марио Сентено, последний транш составит 15 миллиардов евро.
Греция находилась под внешним управлением с 2010-го года. В общей сложности, ей перечислили около 300 миллиардов евро.
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perestarok 22 июня 2018 | 14:11
"Евросоюз завершает программу финансовой помощи Греции"
Наступает время расплаты, которое растянется до бесконечности. А если зреть в корень, то это означает, что Греция будет работать на Германию вечно.