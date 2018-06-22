Украина ввела санкции против ряда российских партий и общественных движений
Среди них – Единая Россия, КПРФ, ЛДПР. Под ограничительные меры попал также Центризбирком. Персональные санкции со стороны Украины введены в отношении главы ЦИКа Эллы Памфиловой, ее зама Николая Булаева. В список включены российские бизнесмены – Аркадий и Борис Ротенберги.
Комментарии11
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r88w556xl4 22 июня 2018 | 13:37
Страшно, аж жуть.
vla7815 22 июня 2018 | 13:55
r88w556xl4: Когда-то не так еще давно были клоуны, которые кричали со своего полного дуру " И мне санкции, и я хочу санкций, я тоже патриотом быть хочу." Прошло не так уж много времени и они хором заткнулись в тряпочку.............
r88w556xl4 22 июня 2018 | 14:03
vla7815: Да, для России будет большой потерей, если тысячи украинских проституток, обслуживающих водителей на трассах, вернутся восвояси.
vla7815 22 июня 2018 | 14:16
r88w556xl4: Своих больше чем надо ??????
romashka__ 22 июня 2018 | 14:00
Правильное решение украинской власти.
Трудно бороться с гибридной военной российской силой и тяжело выносить пакости соседа. который взорвал все русско-украинские отношения после самой дорогой Олимпиады, захватив Крым и развязав войну на юге и востоке Украины в 2014 году.
gwon 22 июня 2018 | 13:37
Што вы говорите?! Это просто непереносимо, право.
benny_point 22 июня 2018 | 13:37
Ну всё не видать им сала как собственных ушей, помрут голодной смертью от санкций Хохлоины!
yralez 22 июня 2018 | 13:41
Сплошь мошенники.
skull9 22 июня 2018 | 13:41
Страшное дело для Ротенбергов...
Не хранить им теперь деньги в украинских банках и не отдыхать на засранных пляжах Бердянска.
Шах и мат, вата!
jblack2 22 июня 2018 | 13:48
Порошенко ввёл санкции и в отношении российского омбудсмена по правам человека, но потом осознав бредовость данного решения отменил его (ибо зеркальность ответных мер, не позволила бы украинским правозащитниками ступить на российскую землю).
Так будет и далее. Те российские политики, кого Порошенко включил в чёрные списки и будут в составе групп переговорщиков...
drgonish 22 июня 2018 | 14:10
Что-то как-то скромно по отношению к стране-агрессору.