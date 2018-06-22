Каждый четвертый россиянин верит в выход сборной России по футболу в четвертьфинал чемпионата мира
Это показал опрос ВЦИОМа. Число оптимистичных граждан России выросло почти в два раза после побед над командами Саудовской Аравии и Египта. 9% полагает теперь, что российская сборная может даже выйти в финал.
Комментарии17
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polikarpich 22 июня 2018 | 13:35
Блаженные они!
:-)
platonnekafrin 22 июня 2018 | 13:39
polikarpich: Доверчивые (до идиотизма).
skull9 22 июня 2018 | 13:45
polikarpich: А что тут такого? Португалию с Роналдо сборная в Москве обыгрывала, с Испанией недавно играли 3:3.
В свое время у себя были обыграны англичане. Я уж не говорю про Голландию в 2008 г. Шанс есть и неплохой. Уж Иран никак не сильнее сб.России, а проиграл только 0:1.
luger_max_otto 22 июня 2018 | 13:52
Вера, Надежда, Любовь и матерь их! (с)безвестный дьякон.
А потом окажется по Щедрину: баланец подвели, фитанец выдали, норо и лостро расписали, а денежки- тю-тю, плакали-с!
vezdehod 22 июня 2018 | 14:09
Надежду юноши питают - так это их трудности.
sergirusso 22 июня 2018 | 13:38
Чё то маловато придурков насчитали, их в Рашке - говняшке всегда около 86 процентов...
benny_point 22 июня 2018 | 13:46
sergirusso: Привет пидар. Как твоя жопа зажила после вчерашнего? Жди сегодня нас, придём вечером тебя трахать в жопу.
sergirusso 22 июня 2018 | 13:47
benny_point: Какое у вас интересное имя...
yralez 22 июня 2018 | 13:38
Пусть верят.....пенсию они уже проиграли.
benny_point 22 июня 2018 | 13:51
yralez: Привет xyeSOS! Мне понравилось как ты отсасывадл у меня. Сегодня вечерком готовься отсасывать у меня и не забудь почистить зубы.
i_c_e 22 июня 2018 | 13:45
И ни один не допускает победы в ЧМ? Не всё потеряно тогда в стране.
ltyio 22 июня 2018 | 13:46
В 1/8 нашим придется играть или с Испанией или с Португалией, объективно эти команды смотрятся сильнее нашей. Хотя вчера сборная Хорватии совершила практически чудо , выиграв 3-0 у фаворита чемпионата Аргентины.
ze_danil 22 июня 2018 | 14:03
ltyio: это не чудо ибо хорваты никогда слабыми не были
sprav77 22 июня 2018 | 13:48
Странно. Прошедшие матчи могут быть договорные. Об этом уже начинают " шушукаться".
skull9 22 июня 2018 | 13:58
sprav77: Кто начинает? Ты да местные хохлы?
ltyio 22 июня 2018 | 14:05
sprav77: Были бы договорные, сборная Египта не стала бы обжаловать судейство. Да и шушуканья никакого нет, может только в кругу нескольких русофобов, у которых любой успех России, даже такой небольшой как выход футбольной команды из группы вызывает зубную боль.
Прекрасно помню, как перед Олимпиадой тут многие писали, что нашим ничего не светит, что все на допинге, что хоккеисты проиграют в первом же матче, а когда наша команда выиграла олимпийское золото, тут же переключились и стали писать, что все куплено, что играли со студентами и непрофессионалами, которые буквально за три дня до Олимпиады на коньки встали.
Представляю как рванет у этой категории, если Россия выйдет в 1/4.
grandpa_4 22 июня 2018 | 13:49
Проведено почти 40 миллионов опросов?