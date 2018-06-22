Путин переназначил Патрушева секретарем СБ РФ
«Назначить Патрушева Николая Платоновича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в документе, сообщает «Интерфакс».
Комментарии6
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danko1 22 июня 2018 | 13:08
Надежный подельник Путина, как и сын этого мерзавца "неодворянина", который этот термин официально в своей статье ввел, считая россиян рабами.
noxepy_7_40_ 22 июня 2018 | 13:12
danko1: То ли дело Борис Абрамыч, да? Эх, где мои семнадцать лет, святые девяностые, спирт Ройяль, акции МММ, стиль жизни от Холдинг Центра, вот это всё!!!!
luger_max_otto 22 июня 2018 | 13:27
Значит, Патрушев... Интересно, какие приказы он отдавал в историях с Бесланом и Норд- Остом: будет ли у него шанс прожить хотя бы неделю, если это вскроется.
seryj_wolk 22 июня 2018 | 13:30
luger_max_otto: Может и дальше наркоту из Латинской Америки на своем самолете возить.
platonnekafrin 22 июня 2018 | 13:14
Николай Платонович, примите искренние! В судебной разбирательстве будете подельником, свидетелем уже никак.
svirepyi_gary 22 июня 2018 | 13:25
Лучшим секретарём Совбеза был Иван Рыбкин. То ещё чмо.
Был ещё предвыборный блок Ивана Рыбкина, со слоганом "справедливость, порядок, мир"...
И нету нихрена ни Рыбкина, ни справедливости, ни порядка...
Один грабёж и обдираловка народа.