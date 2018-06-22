Путин переназначил Патрушева секретарем СБ РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации», сообщает пресс-служба главы государства.

«Назначить Патрушева Николая Платоновича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в документе, сообщает «Интерфакс».