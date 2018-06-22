Уровень одобрения деятельности президента и премьера в июне резко снизился

Это совпало по времени с анонсом некоторых непопулярных решений, таких как повышение ставки НДС и пенсионного возраста.

Переломным моментом, с которого началось падение рейтингов Владимира Путина и Дмитрия Медведева, стало начало июня. Еще с 14 по 20 мая деятельность президента одобряли 80 процентов респондентов, а затем рейтинг стал опускаться и через месяц составил около 72%. Схожим образом падал и уровень поддержки деятельности премьера – с 45 до 38% за тот же период. Такие данные сегодня опубликовал ВЦИОМ. В материале социологи не пишут о том, с чем может быть связано резкое снижение рейтингов Путина и Медведева. В июне, однако, стало известно о повышении НДС с 18 до 20%. Кроме того, в июне было объявлено о повышении пенсионного возраста до 63-х лет для женщин и до 65-ти лет для мужчин. Помимо этого, в мае–июне наблюдался резкий рост цен на бензин.

Несмотря на падение уровня поддержки президента, он остается на первом месте в рейтинге доверия политикам. На второй и третьей строчках по-прежнему находятся Сергей Шойгу и Сергей Лавров.