Уровень одобрения деятельности президента и премьера в июне резко снизился
Это совпало по времени с анонсом некоторых непопулярных решений, таких как повышение ставки НДС и пенсионного возраста.
Переломным моментом, с которого началось падение рейтингов Владимира Путина и Дмитрия Медведева, стало начало июня. Еще с 14 по 20 мая деятельность президента одобряли 80 процентов респондентов, а затем рейтинг стал опускаться и через месяц составил около 72%. Схожим образом падал и уровень поддержки деятельности премьера – с 45 до 38% за тот же период. Такие данные сегодня опубликовал ВЦИОМ. В материале социологи не пишут о том, с чем может быть связано резкое снижение рейтингов Путина и Медведева. В июне, однако, стало известно о повышении НДС с 18 до 20%. Кроме того, в июне было объявлено о повышении пенсионного возраста до 63-х лет для женщин и до 65-ти лет для мужчин. Помимо этого, в мае–июне наблюдался резкий рост цен на бензин.
Несмотря на падение уровня поддержки президента, он остается на первом месте в рейтинге доверия политикам. На второй и третьей строчках по-прежнему находятся Сергей Шойгу и Сергей Лавров.
Комментарии7
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svirepyi_gary 22 июня 2018 | 13:06
Дела Путина после его очередного «избрания»:
Весь в заботах об народе, чтобы улучшить нам жизнь Владимир Путин придумал очередные майские указы.
Но на них правительству не хватает 8 триллионов рублей.
В результате бензин стал стоить 46 р. за литр.
НДС будет повышен с 18% до 20% с последующим удорожанием абсолютно всего.
Повышение пенсионного возраста!!! Реальное ограбление малоимущих.
Запрет гражданам самостоятельно продавать свои автомобили.
Таможенный сбор с каждой интернет-покупки за рубежом.
Деньги же уходят
На дикие необоснованные расходы на оборонку.
Сирийскую бессмысленную авантюру.
Украинскую авантюру.
Содержание огромной армии полицаев, нацы-анал-гвардейцев, вагнеровцев, фсбшников, депутатов всех уровней, сенаторов и прочих дармоедов-вредителей.
Выплату дани чеченским бандитам.
Путин использует «Газпром» и «Роснефть» как свой личный кошелёк.
А главное – Путин зубами вцепился во власть, имеет миллиардные счета в офшорах и с бандой подельников не собирается уходить от власти.
Пока упырь не сгинет, никаких улучшений жизни не будет.
luger_max_otto 22 июня 2018 | 13:29
То есть даже свои деятели не могут скрывать всех реалий.
noxepy_7_40_ 22 июня 2018 | 13:10
Кровавый режим всё. Конец Путина близок в устах Славы Рабиновича!
mozhem_povtorit 22 июня 2018 | 13:15
Путин-то причем? Президент вместе с народом возмущен повышением пенс. возраста, НДС, цен на бензин. Чрезвычайные полномочия Президенту!
platonnekafrin 22 июня 2018 | 13:17
"Трусы и рубашка лежат не песке.
Никто не плывет по опасное реке.."
(Про Фому)
liana 22 июня 2018 | 13:27
Никак не пойму, что вообще можно одобрять в их "деятельности"? Ну хоть что-нибудь полезное для народа они сделали?
nea 22 июня 2018 | 13:29
Да, я взбунтовался! И вы вовсе не величайший из королей, а всего лишь выдающийся, да и только! (с)