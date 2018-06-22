В ФРГ трудящиеся смогут порадоваться снижению пенсионных взносов благодаря рекордному уровню резервов ПФ
В ФРГ трудящиеся смогут порадоваться снижению пенсионных взносов благодаря рекордному уровню резервов пенсионного фонда.
Немецкие СМИ сообщили, что накопления пенсионных страховых компаний в ФРГ поднялись до 33, 6 миллиарда евро. Это самая высокая сумма за всю историю страны. Причем рекорд достигнут вопреки пока еще неблагоприятной демографической ситуации в Германии. Ведь население стареет, а на каждую женщину детородного возраста приходится в среднем по 1,3 ребенка. Прогнозы на будущее страхового обеспечения делать преждевременно. Уже сейчас одна пятая населения ФРГ – пенсионеры.
Несмотря на это страховые компании исходят из того, что резервы пенсионного фонда будут расти. Ожидается, что в этом году они превысят месячные выплаты более чем в полтора раза. Тем самым станет возможно понижение пенсионных взносов трудящихся на одну десятую процента.
Германии тем не менее необходимы свежие рабочие руки и приток молодого населения – ведь именно благодаря балансу работающих и пенсионеров в стране может гарантироваться солидарная система пополнения страховых касс и выплат по старости.
Пенсионный возраст в ФРГ в 2012 году был повышен до 67 лет для мужчин и женщин, причем в год к раннему пенсионному возрасту прибавляется по месяцу. Средняя пенсия составляет 2 300 евро.
Комментарии10
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vasyakirin 22 июня 2018 | 13:05
И это при 35 часовой рабочей неделе...
gordy 22 июня 2018 | 13:10
Что немцу хорошо, то русскому - смерть?
danko1 22 июня 2018 | 13:24
gordy: А у нас те, кто получают зарплату свыше 80 тыс. руб., платят пенсионные взносы только за 80 тыс. руб.
А пенсии чиновникам и депутатам назначают именно за счет нищего населения в сотни тысяч руб., хотя за них и отчисления в ПФ практически не платили.
kompricikos 22 июня 2018 | 13:23
vasyakirin: подумаешь....зато в России пенсионеров, которые не доживут до пенсии похоронят за бюджетные деньги, которых хватит на братскую могилу
noxepy_7_40_ 22 июня 2018 | 13:07
Поганые коммуняки! Еслиб не усатый терран, пили б сейчас Баварское!
icf 22 июня 2018 | 13:26
"Пенсионный возраст в ФРГ в 2012 году был повышен до 67 лет для мужчин и женщин, причем в год к раннему пенсионному возрасту прибавляется по месяцу"
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вот так-то, хомяки.
annacrimea 22 июня 2018 | 13:27
И становится понятно - почему и за что мордорская быдломасса так ненавидит Гейропу...
mitinski 22 июня 2018 | 13:28
Что за чушь. В Германии НЕТ средней пенсии в 2300 евро. Средняя пенсия 782 евро, 1013 у мужчин и 591 у женщин.
jakob5 22 июня 2018 | 13:30
Это ВРАНЬЁ. Имею сотни знакомых у всех Renta не более 1200 евро в меся, а вообще основная масса получает от 700 до 1000 евро в месяц. Пенсию в Германии получают только Беамты и почтальоны, но это менее 1% от числа всех пенсионеров. 2300 и выше в месяц таких единицы.
Вопрос , что предусмотрено на случай если человек в 63 года заболел и больше работать не сможет? В Германии на этот случай всё предусмотрено, а что в России?
И ещё в Германии человек может уйти на пенсию и в 63 года не потеряв при этом ни одного цента.
cosmo_ 22 июня 2018 | 13:32
Германии тем не менее необходимы свежие рабочие руки и приток молодого населения – ведь именно благодаря балансу работающих и пенсионеров в стране может гарантироваться солидарная система пополнения страховых касс и выплат по старости. - очень правильная фраза!!!
И еще надо учесть что население Германии 80 млн при площади в 360 тыс, а России - 150 млн прb площади 17 млн(!).
Т.е. площать в 47 раз больше, а народу всего в два!!!