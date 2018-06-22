В ФРГ трудящиеся смогут порадоваться снижению пенсионных взносов благодаря рекордному уровню резервов ПФ

В ФРГ трудящиеся смогут порадоваться снижению пенсионных взносов благодаря рекордному уровню резервов пенсионного фонда.

Немецкие СМИ сообщили, что накопления пенсионных страховых компаний в ФРГ поднялись до 33, 6 миллиарда евро. Это самая высокая сумма за всю историю страны. Причем рекорд достигнут вопреки пока еще неблагоприятной демографической ситуации в Германии. Ведь население стареет, а на каждую женщину детородного возраста приходится в среднем по 1,3 ребенка. Прогнозы на будущее страхового обеспечения делать преждевременно. Уже сейчас одна пятая населения ФРГ – пенсионеры.

Несмотря на это страховые компании исходят из того, что резервы пенсионного фонда будут расти. Ожидается, что в этом году они превысят месячные выплаты более чем в полтора раза. Тем самым станет возможно понижение пенсионных взносов трудящихся на одну десятую процента.

Германии тем не менее необходимы свежие рабочие руки и приток молодого населения – ведь именно благодаря балансу работающих и пенсионеров в стране может гарантироваться солидарная система пополнения страховых касс и выплат по старости.

Пенсионный возраст в ФРГ в 2012 году был повышен до 67 лет для мужчин и женщин, причем в год к раннему пенсионному возрасту прибавляется по месяцу. Средняя пенсия составляет 2 300 евро.