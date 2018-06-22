Кремль собирается контролировать протесты против повышения пенсионного возраста с помощью профсоюзов
Об этом написала сегодня газета «Ведомости». По данным ее источников, близких к Кремлю и администрации президента, выступления против пенсионной реформы, видимо, изначально были предусмотрены сценарием ее реализации.
В акциях протеста против повышения пенсионного возраста должны участвовать различные политические силы, сказал «Эху Москвы» вице-президент Российской конфедерации труда и депутат Госдумы от Справедливой России Олег Шеин.
Он также сказал, что отвергает конспирологические версии участия профсоюзов в акциях против пенсионной реформы, которые приводит газета «Ведомости».
Комментарии7
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vvs7651 22 июня 2018 | 13:08
И ему это удастся. Поскольку действительно независимых профсоюзов у нас нет.
mozhem_povtorit 22 июня 2018 | 13:09
Этот самый Шеин что голодал когда-то? А теперь у него все хорошо - сидит в Думе, сосёт Путина.
annacrimea 22 июня 2018 | 13:15
Попрыгают. Выпустят пар. И снова будет 86% одобрямса.
jetsam 22 июня 2018 | 13:18
а кто сомневался?????????????????????????????????????
есть такие идиоты?????????????
harra 22 июня 2018 | 13:21
Все что нужно знать о Шмакове и профсоюзах... ))))
http://fnpr.ru/images/2018.jpg
svirepyi_gary 22 июня 2018 | 13:27
Политическая проститутка Шмаков, на котором пробы негде ставить, типа «выводит народ бунтовать»….
Обхохочешься…
yralez 22 июня 2018 | 13:35
Депутаты нашего краевого заксобрания уже отправили в Кремль одобрямс песионного ограбления и даже попросили скорее.
Методички по одобрямс разосланы кремлем по всем регионам и там будет тоже.
Вот т ак шлюхи выражают интересы народа и так якобы народ выбирал шлюх.