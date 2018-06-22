Кремль собирается контролировать протесты против повышения пенсионного возраста с помощью профсоюзов

Об этом написала сегодня газета «Ведомости». По данным ее источников, близких к Кремлю и администрации президента, выступления против пенсионной реформы, видимо, изначально были предусмотрены сценарием ее реализации.

В акциях протеста против повышения пенсионного возраста должны участвовать различные политические силы, сказал «Эху Москвы» вице-президент Российской конфедерации труда и депутат Госдумы от Справедливой России Олег Шеин.

Он также сказал, что отвергает конспирологические версии участия профсоюзов в акциях против пенсионной реформы, которые приводит газета «Ведомости».