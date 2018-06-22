Вице-президент Конфедерации труда назвал конспирологическими теориями сведения о сотрудничестве профсоюзов с Кремлем
Вице-президент Конфедерации труда России (КТР) и депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин назвал конспирологическими теориями информацию СМИ о сотрудничестве профсоюзов с Кремлем в организации акций против пенсионной реформы. Об этом парламентарий сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«В последнюю очередь мы думаем о конспирологических версиях, что где-то в каком-то кабинете что-то сказали. Наша задача — не допустить повышения пенсионного возраста для работников», — сказал О.Шеин.
Что касается возможного объединения с основателем Фонда борьбы с коррупцией, политиком Алексеем Навальным, депутат подчеркнул, что акции КТР являются открытыми. «Никаких рамок для того, чтобы кто-то из людей, выступающих против повышения пенсионного возраста, в наших акциях не участвовал, нет. Здесь вопрос не в том, кто под какими флагами идет, а чтобы народу было максимально много», — заключил О.Шеин.
Комментарии5
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trans 22 июня 2018 | 13:05
Путин сделал большие пенсии нужным людям - депутатам, чиновникам, следователям, судьям, работникам прокуратуры (для сравнения - пенсии судей и работников прокуратуры в 8-10 раз больше чем пенсии учителей, рабочих, медиков). Не обижены и силовики, тоже нужные люди. А на остальных Путин экономит, платит им мизер, чтобы платить нужным людям большие пенсии.
Вот такая вот путинская пенсионная политика - одним густо, а другим денег нет. И что-то не слышно чтобы Профсоюзы по этому поводу проводили протесты.
tadolg 22 июня 2018 | 13:06
Да все станет очевидным в ходе "ожесточенного противостояния" Профсоюза решению Правительства о повышении пенсионного возраста.
konstantin7k 22 июня 2018 | 13:06
"назвал конспирологическими"? Значит так оно и есть...)
countzero 22 июня 2018 | 13:08
Да ладно, засмущался он. Депутат от партии выхухолей, всё с ним ясно. Такой же путинский холуй, как Миронов, и цель этих холуев - выпустить пар в свисток. Будет так же, как с дальнобойщиками, мол, "мы за человека труда", а как человек труда начинает задавать вопросы, так немедленно его под полицейские дубинки, и ни один депутат или профсоюзник пальцем не пошевелит.
irosh 22 июня 2018 | 13:26
Хорошо, что Шеин разъяснил! А то, что-то вдруг Шмаков проснулся от летаргического сна?