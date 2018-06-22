Вице-президент Конфедерации труда назвал конспирологическими теориями сведения о сотрудничестве профсоюзов с Кремлем

Вице-президент Конфедерации труда России (КТР) и депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин назвал конспирологическими теориями информацию СМИ о сотрудничестве профсоюзов с Кремлем в организации акций против пенсионной реформы. Об этом парламентарий сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В последнюю очередь мы думаем о конспирологических версиях, что где-то в каком-то кабинете что-то сказали. Наша задача — не допустить повышения пенсионного возраста для работников», — сказал О.Шеин.

Что касается возможного объединения с основателем Фонда борьбы с коррупцией, политиком Алексеем Навальным, депутат подчеркнул, что акции КТР являются открытыми. «Никаких рамок для того, чтобы кто-то из людей, выступающих против повышения пенсионного возраста, в наших акциях не участвовал, нет. Здесь вопрос не в том, кто под какими флагами идет, а чтобы народу было максимально много», — заключил О.Шеин.