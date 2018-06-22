Конгрессмены США просят определить, отвечает ли Владимир Евтушенков критериям, которые подведут его под санкции
Два американских конгрессмена обратились к госсекретарю США и министру финансов с просьбой срочно определить, отвечает ли российский бизнесмен Владимир Евтушенков критериям, которые могут подвести его под санкции. Также они просят рассмотреть вопрос о том, может ли его предпринимательская деятельность быть связана с возможными нарушениями американского закона о противодействии иностранной коррупции. Конгрессменам напоминают, что, по общедоступной информации, компании Евтушенкова участвовали в масштабных инвестиционных и строительных проектах в Крыму, присоединение которого Соединенные Штаты считают аннексией.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
polsan 22 июня 2018 | 12:45
Так список, попавших под санкции может и похудеть ))
m_doc 22 июня 2018 | 12:50
Новость таки судьбоносная.
На кой чёрт нам всё это знать?!?! И уж если на то пошло, срочно сообщите, что эти два конгрессмена жрали на завтрак и какой у них стул.
luger_max_otto 22 июня 2018 | 12:59
Да как сказать... Вполне возможно, что это окажет влияние на большее число жителей России, чем Вы сейчас предполагаете.
m_doc 22 июня 2018 | 13:22
luger_max_otto: Доверяю вам отслеживать дрожание левых икр у этих конгрессменов. Потом непременно расскажете:)