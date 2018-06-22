Конгрессмены США просят определить, отвечает ли Владимир Евтушенков критериям, которые подведут его под санкции

Два американских конгрессмена обратились к госсекретарю США и министру финансов с просьбой срочно определить, отвечает ли российский бизнесмен Владимир Евтушенков критериям, которые могут подвести его под санкции. Также они просят рассмотреть вопрос о том, может ли его предпринимательская деятельность быть связана с возможными нарушениями американского закона о противодействии иностранной коррупции. Конгрессменам напоминают, что, по общедоступной информации, компании Евтушенкова участвовали в масштабных инвестиционных и строительных проектах в Крыму, присоединение которого Соединенные Штаты считают аннексией.