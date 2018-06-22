Популярный российский рэп-исполнитель Face заявил, что уходит служить в вооружённые силы

В своём Твиттере он написал"Ухожу в армию. Увидимся через год". В одном из комментариев к записи артиста появилась фотография из военкомата, на которой Иван Дрёмин – это настоящее имя артиста – запечатлён предположительно во время призывной комиссии.

В октябре прошлого года в интервью Юрию Дудю Face дал понять, что в армию не собирается. Его при этом никто не ищет.