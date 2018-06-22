Популярный российский рэп-исполнитель Face заявил, что уходит служить в вооружённые силы
В своём Твиттере он написал"Ухожу в армию. Увидимся через год". В одном из комментариев к записи артиста появилась фотография из военкомата, на которой Иван Дрёмин – это настоящее имя артиста – запечатлён предположительно во время призывной комиссии.
В октябре прошлого года в интервью Юрию Дудю Face дал понять, что в армию не собирается. Его при этом никто не ищет.
Комментарии4
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dekadik 22 июня 2018 | 12:39
В ДНРовскую или в ЛНРовскую?
vasyakirin 22 июня 2018 | 12:42
dekadik: Да без разницы, когда альтернативой кутузка...
ymnik29 22 июня 2018 | 12:45
Ждем фака в Донецке , когда оторвет руки или ноги с меня 1кг. яблок + 1кг. апельсинов + 1 л. гомняного сока "Сады Кубани" .
maximk1 22 июня 2018 | 12:49
Потрясающая новость! До мышей скатились.