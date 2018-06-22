С первого сентября в Москве планируется запустить систему, которая будет проверять наличие полисов ОСАГО у автомобилистов с помощью камер фиксации нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил исполнительный директор российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, дата эта примерная. В первое время могут возникнуть сложности. Когда система заработает в полном режиме, планируется, что штраф в 800 рублей будет выписываться владельцу машины без ОСАГО каждый день, когда он проезжает под камерами.