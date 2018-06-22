В Москве планируется запустить систему, которая будет проверять наличие полисов ОСАГО у автомобилистов с помощью камер
С первого сентября в Москве планируется запустить систему, которая будет проверять наличие полисов ОСАГО у автомобилистов с помощью камер фиксации нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил исполнительный директор российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, дата эта примерная. В первое время могут возникнуть сложности. Когда система заработает в полном режиме, планируется, что штраф в 800 рублей будет выписываться владельцу машины без ОСАГО каждый день, когда он проезжает под камерами.
Комментарии4
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vasyakirin 22 июня 2018 | 12:38
Если ОСАГО обязательно, может государству лучше оформить его как налог?
Все Мы участники дорожного движения, по моему так честнее и нет нужды отдавать маржу страховщику!
rampa 22 июня 2018 | 12:50
vasyakirin: не государственно мыслите. ))) А как же попилить тем, кто будет внедрять эту систему (кто, кстати?). Опять же штрафы в карман, в чей надо карман. Может вам и система Платон не нравится? Разве вы не заметили, как наша жизнь улучшилась после ее внедрения?
jblack2 22 июня 2018 | 12:43
Я вот жду не дождусь, когда наружные камеры будут фиксировать брошенный мимо урны мусор, курение и распитие спиртного в общественных местах...
vvs7651 22 июня 2018 | 13:11
Бабки опять осваивают...