Отбор медпроб был нарушен в случае расследования предполагаемого применения хим.оружия в Сирии и в деле Скрипалей
Процедура отбора медицинских проб была нарушена как в случае расследования предполагаемого применения хим.оружия в Сирии, так и в деле Скрипалей. Об этом сегодня заявил начальник войск химзащиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. В ходе совместного брифинга МИД и Минобороны, он обратил внимание на то, что миссия, которая приехала в Солсбери и которая отбирала пробы, не делала это лично, как утверждалось ранее, а, согласно документам, положилась на персонал больницы.
Комментарии29
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andy116k 22 июня 2018 | 12:37
Вот не сомневаюсь ни разу.
danko1 22 июня 2018 | 12:46
andy116k: А разве за враньё, которое потом становилось явным, вечно сам врущий Путин кого-нибудь наказал?
Песков, постоянно врущий и сам себя потом опровергающий, до сих пор остается говорящей головой Путина, хотя тот и сказал, что он пургу несет.
В какой стране такое возможно? Северная Корея не в счет.
andy116k 22 июня 2018 | 12:50
danko1: "А разве за враньё, которое потом становилось явным, вечно сам врущий Путин кого-нибудь наказал?" Обычно, нет. Ибо это не вранье, а операция прикрытия ))."
"В какой стране такое возможно?" Практически в любой. Причем, в Великобритании, даже обычно принято признаваться и извиняться спустя определенный промежуток времени, когда дело сделано.
danko1 22 июня 2018 | 13:00
andy116k: У нас даже Путин, уличенный во вранье, когда он признался, что БЫЛ дополнительный ввод войск в Крым, не извинился за враньё.
Да и МО после трагедии с Боингом, запустившее "утку" с диспетчером Карлосом, призналось в умышленной фальсификации, но не извинилось.
В цивилизованных в странах за сознательное враньё в отставку отправляют.
oxlomon 22 июня 2018 | 13:12
Старуха Изергиль:
Re: враньё
Старушка! Ну тебе ж ясным русским языком выше было сказано, что это не «враньё», a технический момент всей операции. Ну где ты видела, чтобы генерал во время боевых действий обрисовывал бы “и нашим, и вашим” свои действия и намерения! Вот таких генералов точно не глядя нужно в отставку отправлять. А то и расстреливать.
А победителей, как известно, не судят. ;)
evgolius7 22 июня 2018 | 12:37
Ну что тут не ясно...и в Сирии и в Англии нас не было.
Пока Чикотило убивал...он сам ходил, как дружинник... ловить себя самого.
ematveev 22 июня 2018 | 12:46
evgolius7:
Думаете, получить пробы "из Сирии", неизвестно где взятые, от случайных лиц, и выдать их за "официальные" пробы с места предполагаемой атаки - это нормально?
Потому и получили анализы с пробы из двух лабораторий, которые не совпадают. Причем не совпадают настолько, что ООН вчера пришлось откорректировать свой доклад по ситуации в Сирии, убрав оттуда СЕМЬ страниц упоминания о химатаках.
Естественно, ЭМ об этом не напишет.
luger_max_otto 22 июня 2018 | 12:37
Минобороны столь часто ловили на лжи...
"Дон Сэра побагровел и стал длинно и косноязычно оправдываться, причем все время врал"
detul 22 июня 2018 | 13:04
luger_max_otto: Разве ОЗХО является подразделением МинОбороны ??? А чьей страны, извините за вопрос. Или Минобороны врет, что эксперты ОЗХО не сами отбирали пробы? …. Но ОЗХО что-то не спешит опровергнуть эту ложь. И вообще, кого Вы имели ввиду под "Доном Сэра"?
rihard 22 июня 2018 | 12:40
То ли дело в России. Воняет, дышать не возможно!- Все в пределах нормы, ничего не воняет! Торфяники горят!- ничего не горит!
andy116k 22 июня 2018 | 12:46
rihard: Наличие российских безобразий, как обоснование отсутствия иностранных безобразий. Шарман.
fessgray 22 июня 2018 | 12:53
rihard: в Красноярске за год 3 раза объявили режим черного неба ... это экологическая катастрофа, людей нужно эвакуировать, либо невозможный и фантастический вариант - переводить город с угля на газ!!! но когда же Дерипаска будет уголь то продавать!?
rom8883 22 июня 2018 | 12:41
И наверное персонал больницы отбирал пробы левой рукой, так что они не достоверны.
oxlomon 22 июня 2018 | 12:55
rom8883:
А Вы уверены, что это делал персонал больницы?
p.s. Про смену руки — это у Вас оговорка по Фройду? ;)
testmeter 22 июня 2018 | 13:14
rom8883: Самой ужасное, что для отбора проб не были приглашены российские специалисты со своими пробирками. Без этого пробы априори недостоверны
fessgray 22 июня 2018 | 12:51
я бы сильно удивился, если бы начальник войск России сказал что-то иное (обвиняющее Россию)!!! взял бы и обеспечил себе досрочный выход на пенсию (в лучшем случае!!! а так бы и без пенсии, а может и несчастный случай)
dedmoroz 22 июня 2018 | 12:51
Удивительно: почему начальники химзащиты других стран не задаются подобным вопросом?
accyapa 22 июня 2018 | 12:59
dedmoroz: "Удивительно: почему начальники химзащиты других стран не задаются подобным вопросом?"
-Потому, что в химатаке по Британии обвиняют Россию. И несмотря на
на гнусную агрессию сборные Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Австралии, как ни в чём не бывало прибыли в Россию!!!
oxlomon 22 июня 2018 | 13:04
dedmoroz:
Наверное потому, что тем, другим странам не выставляют кривых предъяв.
zhrv 22 июня 2018 | 12:52
- "Об этом сегодня заявил начальник войск химзащиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов."
Они там вменяемые, в этой химзащите?
in_cat_we_trust 22 июня 2018 | 12:54
репутация российских официальных спикеров ниже плинтуса. их продукция только для потребителей зомбоящика
gwon 22 июня 2018 | 13:02
Скрипали - провокация бритов. Тут все шито белыми нитками. От смертельнейшего яда там все чудесно излечиваются, а девушка так еще больше похорошела, обнаружив и Новичка целебные свойства. Лечили, оказывается, исключительно добрыми сердцами британских медсестер. Другие препараты не применялись судя по всему. Никто этих Скрипалей не видит и не слышит. Одни слова, но даже и их мало.
gригорьич 22 июня 2018 | 13:03
А отвечает ли начальник войск химзащиты за химнападения? Вопрос не праздный.
nds 22 июня 2018 | 13:04
Очень смешно... Когда приехала миссия, следов ОВ в крови уже не могло быть. Цель медиков - вывести яд из крови и тканей еще живых жертв и делать это надо быстро.
А вот с трупами процедуру можно и соблюсти, это да.
Ждем, когда этот клоун еще что-нибудь ляпнет.
matsuvi 22 июня 2018 | 13:13
"Анализы отбирал персонал больницы", то есть врачи больницы. А кто должен отбирать , дворник с улицы?
gwon 22 июня 2018 | 13:35
matsuvi: Независимые эксперты. В том числе и дворник с улицы, если он отвечает критерию независимости экспертизы.
tks 22 июня 2018 | 13:22
И в чем нарушение? Может, там судмедэксперты штатные или полномочные?
Интересно, что похоже, по составу отравляющего вещества претензии себя исчерпали, теперь перешли на претензии к процедуре?
Путисты здесь ведут себя как юристы-мошенники, вводящие клиентуру в заблуждение.
oxlomon 22 июня 2018 | 13:35
tks:
Re: исчерпали по составу
А кто сказал, что “исчерпали”?
То, что на вполне резонное замечание противная сторона выставила какую-то левую отмазку, вовсе не означает, что вопрос закрыт. А нарушение процедуры — очень серьёзный момент: в амеровских судах подобные “шалости” вполне могут служить основанием для прекращения дела и снятия обвинения независимо от прочих фактов.
hiryrg 22 июня 2018 | 13:24
Конечно "верим" Кириллову. Вопросов нет.