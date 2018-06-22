Отбор медпроб был нарушен в случае расследования предполагаемого применения хим.оружия в Сирии и в деле Скрипалей

Процедура отбора медицинских проб была нарушена как в случае расследования предполагаемого применения хим.оружия в Сирии, так и в деле Скрипалей. Об этом сегодня заявил начальник войск химзащиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. В ходе совместного брифинга МИД и Минобороны, он обратил внимание на то, что миссия, которая приехала в Солсбери и которая отбирала пробы, не делала это лично, как утверждалось ранее, а, согласно документам, положилась на персонал больницы.