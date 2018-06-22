Бывшему заместителю гендиректора Спецстроя предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями

Бывшему заместителю генерального директора Спецстроя Александру Мордовцу предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Ранее в СМИ появилась информация о том, что уголовное дело связано со строительством космодрома «Восточный». По некоторым данным, Мордовец в завершающий период строительства подписывал акты о приеме работ, которые на самом деле не производились, либо были выполнены не в полном объеме. В конце мая Хамовнический суд Москвы санкционировал арест Александра Мордовца до 22 июля.