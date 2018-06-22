Бывшему заместителю гендиректора Спецстроя предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями
Бывшему заместителю генерального директора Спецстроя Александру Мордовцу предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Ранее в СМИ появилась информация о том, что уголовное дело связано со строительством космодрома «Восточный». По некоторым данным, Мордовец в завершающий период строительства подписывал акты о приеме работ, которые на самом деле не производились, либо были выполнены не в полном объеме. В конце мая Хамовнический суд Москвы санкционировал арест Александра Мордовца до 22 июля.
Комментарии4
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danko1 22 июня 2018 | 12:36
Злоупотребление полномочиями при многомиллиардном воровстве определяется заниженным объемом отчисления награбленного наверх?
fmsf FMSF 22 июня 2018 | 12:43
"Вор должен сидеть"!
rom8883 22 июня 2018 | 12:46
1) Чем-то Мордовец не угодил верхам
2) Понадобился козёл отпущения
3) Когда плебс порадуется и утихнет, Мордовец пойдёт на хорошую должность или хорошую пенсию.
dekadik 22 июня 2018 | 12:52
Вижу, молодцы, борьба с коррупцией ведется на всю катушку.