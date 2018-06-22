Выступления лояльных власти профсоюзов против повышение пенсионного возраста изначально были предусмотрены сценарием
Выступления лояльных власти профсоюзов против повышение пенсионного возраста изначально были предусмотрены сценарием реализации реформы. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. По этому замыслу, профсоюзы могут взять на себя инициативу и оттеснить другие силы, оппозиционные и несистемные партии, говорит источник издания. Другой собеседник газеты отмечает, что властям будет проще пойти на уступки профсоюзам, чем Алексею Навальному.
Комментарии12
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nikolaitschi 22 июня 2018 | 12:35
Одно понятно. если бы не было Навального, даже мечта о переговорах была бы невозможна!
fessgray 22 июня 2018 | 12:48
nikolaitschi: всегда это говорил ... много раз писал, что менты и прочая силовая шушера должна ноги Навальному целовать!!! Эди чудаки в погонах голову используют, чтобы фуражку носить и не понимают, что если бы не оппозиция, то они бы так и получали по 15 тысяч. Им повысили в разы ЗП не из человеколюбия, а чтобы они без сомнений лупили по голове митингующих, и в случае чего не перебежали на сторону революционеров.
Настоящий патриот ВСЕГДА в оппозиции, кроме войны ... на время войны все политические противоречия следует отбросить в сторону.
polikarpich 22 июня 2018 | 12:36
Да кто бы сомневался! Куда ни ткни, в РФ везде фальшак и фейк. От масла и сыра до т.наз. "системной" оппозиции и профсоюзов.
По-моему, прекрасно видно, кто действительно протестует, а кто играет по мафиозно-кремлёвскому сценарию.
sprav77 22 июня 2018 | 12:37
Какие профсоюзы? Разве они в России есть? Организации, стоящие на стороне работодателей- это не профсоюзы.
gvzdk 22 июня 2018 | 12:40
Сильно похоже на правду...
uralruss 22 июня 2018 | 12:40
Мракобесие сплошное! Каких детей воспитаете портянки? Стыд вообще обычный человеческий есть у тех людей которые будут имитировать протесты "профсоюзов"?!
vladimirgornitsky 22 июня 2018 | 12:45
За шумихой по поводу повышения пенсионного возраста, удачно для власти прошел практически незамеченным законопроект об увеличении НДС. По поводу этой инициативы власти никто не взволновался, специалисты что-то такое сказали, но общественность не отреагировала. Все возмущаются законопроектом о пенсионном возрасте, от которого пострадают не все и не сразу. А вот повышение НДС приведет к мгновенному повышению цен на все товары и услуги (кроме скудного ряда исключений) и коснется всех без исключения. Причем повышение это составит вовсе не 2%, на которые будет увеличен НДС, а значительно больше, особенно если реь идет о сложной продукции.
Когда люди поймут, что с ними сделали, то есть когда увидят новые ценники в магазинах, возмущаться будет уже поздно.
А по поводу пенсионного возраста наверняка пойдут на какие-то уступки, в любом случае такое увеличение не даст мгновенного эффекта и рассчитано на будущее (поскольку путинская власть, видимо, верит, что будущее у нее есть). А повышение НДС - это для затыкания дыр прямо сегодня.
dedmoroz 22 июня 2018 | 12:45
Ну "Оскара" за свои сценарии они вряд ли получат. А вот на путевку в Сибирь точно заработали.
rom8883 22 июня 2018 | 12:51
Эта "борьба" будет затем постоянно афишироваться как борьба за права трудящихся.
alexakimfaa 22 июня 2018 | 13:05
Здесь,как я понял имелась ввиду т.н. "Федерация независимых профсоюзов России",где председателем с незапамятных времён является Михаил Шмаков...Кто нибудь вспомнит об их какой нибудь акции в защиту трудящихся?..Да и вообще об их деятельности?...
vumba 22 июня 2018 | 13:27
их деятельность заключается в разбазаривание профсоюзной собственности РСФСР, не более
x_signal 22 июня 2018 | 13:07
По стандартной схеме действуют - сначала вброс совсем абсурдного законопроекта, о который разбивается волна протеста, потом его коррекция "по просьбам трудящихся" до "приемлемого" (а на самом деле - до изначально запланированного) вида.