Выступления лояльных власти профсоюзов против повышение пенсионного возраста изначально были предусмотрены сценарием реализации реформы. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. По этому замыслу, профсоюзы могут взять на себя инициативу и оттеснить другие силы, оппозиционные и несистемные партии, говорит источник издания. Другой собеседник газеты отмечает, что властям будет проще пойти на уступки профсоюзам, чем Алексею Навальному.