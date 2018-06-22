Глава ФНПР опроверг информацию о сотрудничестве профсоюзов с Кремлем в организации акций против пенсионной реформы
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков категорически отверг сведения газеты «Ведомости» о сотрудничестве профсоюзов с Кремлем по поводу организации акций против пенсионной реформы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Это полный бред. Авторы этой статьи просто описывают свои впечатления.
Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть то, что там сказано. У них есть свои источники, но все они безымянные. Это похоже на фейк», — заявил М.Шмаков.
Он подчеркнул, что с ФНПР никто из властей «никакие акции не согласовывал».
М.Шмаков также отмежевался от возможного объединения с основателем Фонда борьбы с коррупцией, политиком Алексеем Навальным. «Мы не будем объединяться с Навальным», — отметил он.
Ранее газета «Ведомости» опубликовала статью о том, что заявленное участие профсоюзов в протестах против пенсионной реформы необходимо Кремлю для контроля над ситуацией. Их акции позволят выпустить пар гражданам и показать, что власть готова пойти на уступки. Об этом газете сказали сразу несколько источников, близких к Администрации президента.
Комментарии10
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pmasel 22 июня 2018 | 12:33
Опровергнуть он может, да кто поверит!
danko1 22 июня 2018 | 12:33
А что этому холую кремлевскому остается делать, как не опровергать очевидное?
andy116k 22 июня 2018 | 12:34
"не могу ни подтвердить, ни опровергнуть то, что там сказано"
Он всего лишь Председатель ФНПР и не знает, может договаривались, а может и нет.
sprav77 22 июня 2018 | 12:39
Не верю таким людям!
uralruss 22 июня 2018 | 12:43
"Я не могу не Подтвердить ни Опровергнуть". Уж сковородочный!
hiryrg 22 июня 2018 | 12:45
Шмаков. Да ладно врать то!
uralruss 22 июня 2018 | 12:46
И еще: независимый профсоюз от кого? От работяг, честно работающих и кое как сводящих концы с концами?!
pulalala 22 июня 2018 | 12:47
Дяде очень в соловки не хочется.
В профсоюзах так уютно.
dekadik 22 июня 2018 | 12:49
Пи....т как Троцкий!
ansata 22 июня 2018 | 12:56
Это похоже на фейк
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)) Шмаков, ведь ты, и твои "независимые профсоюзы" и есть фейк! Больше ничего и придумывать не надо.