Глава ФНПР опроверг информацию о сотрудничестве профсоюзов с Кремлем в организации акций против пенсионной реформы

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков категорически отверг сведения газеты «Ведомости» о сотрудничестве профсоюзов с Кремлем по поводу организации акций против пенсионной реформы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это полный бред. Авторы этой статьи просто описывают свои впечатления.

Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть то, что там сказано. У них есть свои источники, но все они безымянные. Это похоже на фейк», — заявил М.Шмаков.

Он подчеркнул, что с ФНПР никто из властей «никакие акции не согласовывал».

М.Шмаков также отмежевался от возможного объединения с основателем Фонда борьбы с коррупцией, политиком Алексеем Навальным. «Мы не будем объединяться с Навальным», — отметил он.

Ранее газета «Ведомости» опубликовала статью о том, что заявленное участие профсоюзов в протестах против пенсионной реформы необходимо Кремлю для контроля над ситуацией. Их акции позволят выпустить пар гражданам и показать, что власть готова пойти на уступки. Об этом газете сказали сразу несколько источников, близких к Администрации президента.