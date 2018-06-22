Сайт Первого канала убрал из оформления фотографию российской болельщицы

Первый канал убрал из оформления сайта фотографию российской болельщицы после того как выяснилось, что она – актриса фильмов для взрослых. Ранее СМИ назвали девушку одной из самых красивых футбольных фанаток.

Фотография 28-летней Натальи Андреевой украшала интернет-страницу Первого канала до тех пор, пока пользователи не обратили внимание на профессиональную деятельность девушки – пишет издание TJ. Впрочем, род ее занятий секретом не был – Андрееву «разоблачили» еще в 2016, когда болельщицу в российской символике запечатлели на трибунах матчей футбольного Чемпионата Европы. Однако со временем о красивой фанатке, и, по совместительству порноактрисе, вероятно, забыли. Она привлекла внимание лишь два года спустя.

Яркую девушку в кокошнике и майке c надписью «Russia» заприметили на первой игре сборной с Саудовской Аравией. Она дала небольшое интервью телеканалу «Матч ТВ» а затем на трибуне попала в объективы фотокорреспондентов. Многие издания, в том числе и зарубежные, включили Андрееву в подборку самых красивых болельщиц турнира.

Первый канал изменения в оформлении сайта не прокомментировал.