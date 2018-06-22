Z Архив новостей новости
5 37 6 3625
12:03, 22 июня 2018

Сайт Первого канала убрал из оформления фотографию российской болельщицы

Первый канал убрал из оформления сайта фотографию российской болельщицы после того как выяснилось, что она – актриса фильмов для взрослых. Ранее СМИ назвали девушку одной из самых красивых футбольных фанаток.

Фотография 28-летней Натальи Андреевой украшала интернет-страницу Первого канала до тех пор, пока пользователи не обратили внимание на профессиональную деятельность девушки – пишет издание TJ. Впрочем, род ее занятий секретом не был – Андрееву «разоблачили» еще в 2016, когда болельщицу в российской символике запечатлели на трибунах матчей футбольного Чемпионата Европы. Однако со временем о красивой фанатке, и, по совместительству порноактрисе, вероятно, забыли. Она привлекла внимание лишь два года спустя.
Яркую девушку в кокошнике и майке c надписью «Russia» заприметили на первой игре сборной с Саудовской Аравией. Она дала небольшое интервью телеканалу «Матч ТВ» а затем на трибуне попала в объективы фотокорреспондентов. Многие издания, в том числе и зарубежные, включили Андрееву в подборку самых красивых болельщиц турнира.

Первый канал изменения в оформлении сайта не прокомментировал.

Комментарии

37

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

gregor 22 июня 2018 | 12:15

Сайт Первого канала убрал из оформления фотографию российской болельщицы
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А у меня сегодня кошка родила вчера котят .

danko_shwabra 22 июня 2018 | 12:17

gregor: а ты не родил? Не старуху же данко1 в заставку сувать. Зритель испугается.

pmasel 22 июня 2018 | 12:43

А что такого. Красивая женщина, и сиси похоже натуральные. Мне понравилась.
Вот фото альбомчик https://m.vk.com/album-107647545_224606895

nnikolay 22 июня 2018 | 12:46

pmasel:

Совершенно с Вами согласен. А повылазили с осуждением завистники и ханжи, поклонники Шендеровича. Хотя, в другое время они все дружно за проституцию и свободу в Интернете, включая свободу порно.

in_cat_we_trust 22 июня 2018 | 13:14

nnikolay: как раз наоборот. поборники духовноскрепанутого секса через дырку в одеяле и противники легализации порно и проституции, без тени сомнения прибегают к услугам этих так называемых ими "с низкой социальной ответственностью". и так во всём ложь, лицемерие, двойные стандарты

nnikolay 22 июня 2018 | 13:22

in_cat_we_trust:

Да, сам Млечин недавно разрешил заниматься сексом ВСЕМ без исключения и без разбору.

Отчего все возмущаются фото этой симпатичной девушки?

vasyakirin 22 июня 2018 | 12:18

gregor: Ну давайте Дворковича в кокошнике разместим, чем его профессия цивильнее?

vavylo 22 июня 2018 | 12:36

Ну вот, что не фанатка, то - б...! ))
Йо!

nnikolay 22 июня 2018 | 12:39

vasyakirin:

Шендеровича - лучше!

a_111111 22 июня 2018 | 12:16

Лучше бы кадры из ее фильмов разместили...

zloy_sok 22 июня 2018 | 12:18

a_111111: Так новости посмотрите, по содержанию чем не ее фильмы....

gvs 22 июня 2018 | 12:16

Фотографию убрали, т.к. тема сисег не раскрыта ))))

ura_123 22 июня 2018 | 12:21

gvs: Зато тема кокошника раскрыта в полном объёме)))

goga_muromsky 22 июня 2018 | 12:18

Это наши скрепы!)
Проститутка - лицо России. :)

nnikolay 22 июня 2018 | 12:35

goga_muromsky:

А кто сказал, что она - проститутка? Говорили вроде, что порно актриса. Разве эта профессия запрещена в Цивилизованном Мире?

mihvol_56 22 июня 2018 | 13:12

goga_muromsky:
Абсолютно с Вами согласен.
В одной госДУрке этих простипом - хватит не на один порноальюом, а уж если прибавить туда всех шлюх их АП, СФ, ГП, судов рашки , то толстенный альмаНАХ получится. А на обложке - мачо с голым торсом и надпись - скрепы МОЕЙ страны
и подпись

radionews 22 июня 2018 | 12:18

Хахаха!!!
Порноактриса появилась в кадре, и вся Россия ее узнала!!!

А фсбшники за телеграмом гоняются!!!

ura_123 22 июня 2018 | 12:19

Ну а чёё такого,разместили фото своей коллеги в кокошнике. Чего стесняться социально близкой девушки с низким уровнем социальной ответственности?

nnikolay 22 июня 2018 | 12:49

ura_123:

Правильно! "Эхо" же не стесняется коллег Шендеровича или Шнура!

dekadik 22 июня 2018 | 12:22

Можно Матвиенку или депутатку Петренку....они точно непорочные создания...

vasyakirin 22 июня 2018 | 12:24

dekadik: Няшу хочу...

dekadik 22 июня 2018 | 12:32

vasyakirin: ты же не Песков, и даже не Слуцкий (не тот который тренер и не тот который шансон поет)

vladimirbelarus 22 июня 2018 | 12:23

Проститутка как символ России, главная скрепа, скрепляла всем, чем могла.

nnikolay 22 июня 2018 | 12:37

vladimirbelarus:

Почему - проститутка? Почему - символ? Чем она хуже Виктора Анатольевича Шендеровича, претендующего на роль совести нации? Мне кажется. она гораздо симпатичнее!

gvzdk 22 июня 2018 | 12:46

nnikolay: "Чем она хуже Виктора Анатольевича Шендеровича, "
Не, она лучше, но тебе все равно почему то Шендерович больше нравится...

nnikolay 22 июня 2018 | 12:54

gvzdk:

Шендерович лучше Дворковича как морализатор и борец с режимом.

ltyio 22 июня 2018 | 12:43

vladimirbelarus: Она что, на трибунах всем рассказывала о своей деятельности, или может она трусы там снимала ? Ничего этого не было, а внешне она очень даже ничего. Ксюшадь тоже много чего "интересного" в рамках 18+ в сети выкладывала, что не помешало ей избираться в президенты. И даже кто-то за нее голосовал.

alexandr400 22 июня 2018 | 12:24


А зря - это самое типичная и среднестатистическая болельщица. Россия, вперед!

nnikolay 22 июня 2018 | 12:42

alexandr400:

Очень симпатичная, да. В отличие от Шендеровича.

snagging 22 июня 2018 | 12:25

Это ж буквально символ мундиаля. "3:1" Не все так могут.

motooppic 22 июня 2018 | 12:33

это наезд на демократические права обалденной ляльки, поэтому задрожим от демократического негодования и все ломанемся на оппозиционный митинг протеста. Путин нам за фото ответит!

moskovich 22 июня 2018 | 12:47

Русо туристо облик аморале .

nnikolay 22 июня 2018 | 12:57

moskovich:

Что Вы называете аморальным?

sm59 22 июня 2018 | 12:51

Красота - это страшная сила!!! И большие бабки, если с умом распорядиться.

sm59 22 июня 2018 | 12:57

Можно продавать свое время и свободу, можно - душу, можно - кусок тела.
И вопрос даже не в том, сколько платят и как дорого обходится.
А в том - кому это нужно и зачем ему это нужно?

Холопы определяются не тем, что делают, а кто и зачем пользуется тем, что они сделали.

ltyio 22 июня 2018 | 13:05

Вообще-то на этом фото была Наталья Немчинова, с Андреевой ее перепутали. В сети уже есть информация об ошибке. Хотя внешне они действительно похожи.

mihvol_56 22 июня 2018 | 13:05

Блеск!
Рашку - говняшку рекламирует порноактриса!

Это даже сильнее, чем кгбистский мачо с голым торсом!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…

5 113 6 7483 21.06
Kсша, израиль, политика, права, общество, мнения
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 215 6 16886 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Блоги

+ Украинский омбудсмен посетила колонию, где находится Сенцов. Москалькова обвинила коллегу в нарушении закона Украинский омбудсмен посетила колонию, где находится Сенцов. Москалькова обвинила коллегу в нарушении закона Татьяна Москалькова утверждает, что договорилась встретиться с украинской коллегой Людмилой Денисовой…

5 104 6 31883 15.06
8читать ;смотреть
Kсенцов, общество, украина, рф, тюрьмы, видео, события
Блоги

Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…

5 215 6 17466 16.06
Kиркутск, памятники, история, фото, суды, общество, события
Блоги

Илья Варламов блогер

Большой праздник пришёл в Москву В Москве на праздник Ураза-байрам собрались около 200 тысяч мусульман, больше половины из них – у Соборной мечети…

5 74 6 22125 15.06
Kфото, религия, праздники, общество, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Спора между нами нет, Антон. Ну, или почти нет Понимаю, какие чувства должны испытывать украинцы, глядя на торжество людей с гербом России на майках. Той России, которая повинна в страданиях их Родины, смерти близких. И мне – стыдно. В том числе за свою животную радость, что Дзюба перепрыгнул того араба и попал мячиком в угол…

5 308 6 87846 15.06
Kобщество, футбол, политика, чм-2018, мнения
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 270 6 29249 20.06
Kсша, политика, оон, события
Блоги

Сказано на «Свободе»

Лилия Шевцова: Красная черта, через которую не переступить Надеяться на то, что Трамп все же окончательно рассорится с Европой и Европа примется искать успокоения в дружбе с Россией? Какая наивность!..

5 107 6 11743 10:10
Kрф, запад, украина, мнения
Блоги

«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!» Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…

5 174 6 19825 20.06
Kобщество, сенцов, политика, культура, события
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Не обещал, но сделает Если быть точным, то Владимир Путин обещал, что пенсионный возраст не будет повышен, «пока он президент». И поступил иначе…

5 100 6 11872 09:22
Kполитика, пенсии, мнения
Блоги

Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами» В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…

5 199 6 23862 17.06
Kукраина, рф, акции, фото, политика, события
Блоги

Анастасия Федоренчик блогер, журналист

Повысить нельзя отменить Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…

5 90 6 11390 15.06
Kпенсии, правительство, общество, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Страшный сон про пенсионную реформу Вы просыпаетесь. Нет у вас, слава богу, аппендицита. А есть пенсионная реформа. И честные, благородные люди, которые будут ее проводить, чтобы вам было жить еще лучше. Хотя лучше и некуда…

5 78 6 10866 06:25
Kпенсии, общество, политика, пенсионеры, экономика, мнения
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 86 6 12176 18.06
Блоги

Леонид Гозман политик

На фоне Гитлера снимается семейство… Был «Сталин» с усами и с Золотой Звездой на кителе в подземном переходе у Охотного Ряда, были фотографировавшиеся с ним «москвичи и гости столицы». Была полиция, которая не обращала на происходящее никакого внимания…

5 191 6 28542 16.06
Kистория, сталин, общество, мнения
Блоги

«Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас» Обращение к Президенту Российской Федерации…

5 254 6 38812 19.06
Kсенцов, путин, события

Популярное за неделю

Новости

Прокуратура Бразилии открыла уголовное дело против болельщиков, которые записали в России непристойный видеоролик В ведомстве добавили, что считают такое поведение соотечественников оскорбляющим достоинство и имеющим очевидный женоненавистнический характер

5 11 6 11591
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

К сожалению, все спортивные мероприятия, как абсолютно всё другое, у нас превращается в «освоялово» бюджета типа Баклан-Араны в Питере, которая стоила немыслимое число денег, и у которой потом баклан крышу продрал…

5 90 6 108878 16.06
#слушать 47:26 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 86 6 12176 18.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 564 6 737479 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…

5 137 6 211671 18.06
8читать ;смотреть
Kсобчак, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7066777
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3541027

Сегодня в эфире