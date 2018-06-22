Сайт Первого канала убрал из оформления фотографию российской болельщицы
Первый канал убрал из оформления сайта фотографию российской болельщицы после того как выяснилось, что она – актриса фильмов для взрослых. Ранее СМИ назвали девушку одной из самых красивых футбольных фанаток.
Фотография 28-летней Натальи Андреевой украшала интернет-страницу Первого канала до тех пор, пока пользователи не обратили внимание на профессиональную деятельность девушки – пишет издание TJ.
Впрочем, род ее занятий секретом не был – Андрееву «разоблачили» еще в 2016, когда болельщицу в российской символике запечатлели на трибунах матчей футбольного Чемпионата Европы. Однако со временем о красивой фанатке, и, по совместительству порноактрисе, вероятно, забыли. Она привлекла внимание лишь два года спустя.
Яркую девушку в кокошнике и майке c надписью «Russia» заприметили на первой игре сборной с Саудовской Аравией. Она дала небольшое интервью телеканалу «Матч ТВ» а затем на трибуне попала в объективы фотокорреспондентов. Многие издания, в том числе и зарубежные, включили Андрееву в подборку самых красивых болельщиц турнира.
Первый канал изменения в оформлении сайта не прокомментировал.
Комментарии37
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gregor 22 июня 2018 | 12:15
Сайт Первого канала убрал из оформления фотографию российской болельщицы
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А у меня сегодня кошка родила вчера котят .
danko_shwabra 22 июня 2018 | 12:17
gregor: а ты не родил? Не старуху же данко1 в заставку сувать. Зритель испугается.
pmasel 22 июня 2018 | 12:43
А что такого. Красивая женщина, и сиси похоже натуральные. Мне понравилась.
Вот фото альбомчик https://m.vk.com/album-107647545_224606895
nnikolay 22 июня 2018 | 12:46
pmasel:
Совершенно с Вами согласен. А повылазили с осуждением завистники и ханжи, поклонники Шендеровича. Хотя, в другое время они все дружно за проституцию и свободу в Интернете, включая свободу порно.
in_cat_we_trust 22 июня 2018 | 13:14
nnikolay: как раз наоборот. поборники духовноскрепанутого секса через дырку в одеяле и противники легализации порно и проституции, без тени сомнения прибегают к услугам этих так называемых ими "с низкой социальной ответственностью". и так во всём ложь, лицемерие, двойные стандарты
nnikolay 22 июня 2018 | 13:22
in_cat_we_trust:
Да, сам Млечин недавно разрешил заниматься сексом ВСЕМ без исключения и без разбору.
Отчего все возмущаются фото этой симпатичной девушки?
vasyakirin 22 июня 2018 | 12:18
gregor: Ну давайте Дворковича в кокошнике разместим, чем его профессия цивильнее?
vavylo 22 июня 2018 | 12:36
Ну вот, что не фанатка, то - б...! ))
Йо!
nnikolay 22 июня 2018 | 12:39
vasyakirin:
Шендеровича - лучше!
a_111111 22 июня 2018 | 12:16
Лучше бы кадры из ее фильмов разместили...
zloy_sok 22 июня 2018 | 12:18
a_111111: Так новости посмотрите, по содержанию чем не ее фильмы....
gvs 22 июня 2018 | 12:16
Фотографию убрали, т.к. тема сисег не раскрыта ))))
ura_123 22 июня 2018 | 12:21
gvs: Зато тема кокошника раскрыта в полном объёме)))
goga_muromsky 22 июня 2018 | 12:18
Это наши скрепы!)
Проститутка - лицо России. :)
nnikolay 22 июня 2018 | 12:35
goga_muromsky:
А кто сказал, что она - проститутка? Говорили вроде, что порно актриса. Разве эта профессия запрещена в Цивилизованном Мире?
mihvol_56 22 июня 2018 | 13:12
goga_muromsky:
Абсолютно с Вами согласен.
В одной госДУрке этих простипом - хватит не на один порноальюом, а уж если прибавить туда всех шлюх их АП, СФ, ГП, судов рашки , то толстенный альмаНАХ получится. А на обложке - мачо с голым торсом и надпись - скрепы МОЕЙ страны
и подпись
radionews 22 июня 2018 | 12:18
Хахаха!!!
Порноактриса появилась в кадре, и вся Россия ее узнала!!!
А фсбшники за телеграмом гоняются!!!
ura_123 22 июня 2018 | 12:19
Ну а чёё такого,разместили фото своей коллеги в кокошнике. Чего стесняться социально близкой девушки с низким уровнем социальной ответственности?
nnikolay 22 июня 2018 | 12:49
ura_123:
Правильно! "Эхо" же не стесняется коллег Шендеровича или Шнура!
dekadik 22 июня 2018 | 12:22
Можно Матвиенку или депутатку Петренку....они точно непорочные создания...
vasyakirin 22 июня 2018 | 12:24
dekadik: Няшу хочу...
dekadik 22 июня 2018 | 12:32
vasyakirin: ты же не Песков, и даже не Слуцкий (не тот который тренер и не тот который шансон поет)
vladimirbelarus 22 июня 2018 | 12:23
Проститутка как символ России, главная скрепа, скрепляла всем, чем могла.
nnikolay 22 июня 2018 | 12:37
vladimirbelarus:
Почему - проститутка? Почему - символ? Чем она хуже Виктора Анатольевича Шендеровича, претендующего на роль совести нации? Мне кажется. она гораздо симпатичнее!
gvzdk 22 июня 2018 | 12:46
nnikolay: "Чем она хуже Виктора Анатольевича Шендеровича, "
Не, она лучше, но тебе все равно почему то Шендерович больше нравится...
nnikolay 22 июня 2018 | 12:54
gvzdk:
Шендерович лучше Дворковича как морализатор и борец с режимом.
ltyio 22 июня 2018 | 12:43
vladimirbelarus: Она что, на трибунах всем рассказывала о своей деятельности, или может она трусы там снимала ? Ничего этого не было, а внешне она очень даже ничего. Ксюшадь тоже много чего "интересного" в рамках 18+ в сети выкладывала, что не помешало ей избираться в президенты. И даже кто-то за нее голосовал.
alexandr400 22 июня 2018 | 12:24
А зря - это самое типичная и среднестатистическая болельщица. Россия, вперед!
nnikolay 22 июня 2018 | 12:42
alexandr400:
Очень симпатичная, да. В отличие от Шендеровича.
snagging 22 июня 2018 | 12:25
Это ж буквально символ мундиаля. "3:1" Не все так могут.
motooppic 22 июня 2018 | 12:33
это наезд на демократические права обалденной ляльки, поэтому задрожим от демократического негодования и все ломанемся на оппозиционный митинг протеста. Путин нам за фото ответит!
moskovich 22 июня 2018 | 12:47
Русо туристо облик аморале .
nnikolay 22 июня 2018 | 12:57
moskovich:
Что Вы называете аморальным?
sm59 22 июня 2018 | 12:51
Красота - это страшная сила!!! И большие бабки, если с умом распорядиться.
sm59 22 июня 2018 | 12:57
Можно продавать свое время и свободу, можно - душу, можно - кусок тела.
И вопрос даже не в том, сколько платят и как дорого обходится.
А в том - кому это нужно и зачем ему это нужно?
Холопы определяются не тем, что делают, а кто и зачем пользуется тем, что они сделали.
ltyio 22 июня 2018 | 13:05
Вообще-то на этом фото была Наталья Немчинова, с Андреевой ее перепутали. В сети уже есть информация об ошибке. Хотя внешне они действительно похожи.
mihvol_56 22 июня 2018 | 13:05
Блеск!
Рашку - говняшку рекламирует порноактриса!
Это даже сильнее, чем кгбистский мачо с голым торсом!