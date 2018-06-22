Социологи весьма высоко оценивают вероятность второго тура на предстоящих президентских выборах в Турции

За два дня до досрочных президентских и парламентских выборов в Турции социологи получили противоречивые прогнозы по поводу победы лидера страны Реджепа Эрдогана в первом туре.

Вероятность проведения второго тура президентских выборов в Турции составляет 50 процентов. Об этом как сообщает ТАСС, говорят итоги последних социологических исследований. По данным опроса, проведённого компанией Сонар, Эрдогана поддержит на выборах чуть больше 48%. Тогда как его главного соперника Мухаррема Индже — порядка 31го. И вовсе 46% предсказывает президенту Турции социологическая компания Гезиджи. При этом она отдаёт второе место на выборах главы страны бывшего министру внутренних дел и депутату Партии националистического движения Мерал Акшенер. Этот результат социологов ТАСС называет самым неожиданным. Победу в первом туре Эрдогану пророчит агентство МАК. По данным его опроса руководитель страны наберёт 51,5 процента голосов, а оппозиционер Индже вдвое меньше. Все три опроса прочат победу на парламентских выборах правительственному альянсу. Эрдоган заявил, что уверен в своей победе в первом туре. После выборов полномочия главы страны значительно расширятся. Он сможет назначать и увольнять министров, а также вводить в стране чрезвычайное положение.

В случае второго тура и оппозиционера Мухаррема Индже по мнению некоторых аналитиков есть все шансы победить Эрдогана.