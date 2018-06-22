Временно исполняющих обязанности трёх регионов отправят на тренинг с БТР
Временно исполняющих обязанности трёх регионов отправят на тренинг, где им предстоит прыгать с парашютом, стрелять и ложиться под БТП.
Руководителей трех российских регионов отправят на тренинг с БТР. Речь идет об обучении по программе РАНХиГС для президентского кадрового резерва.
Участниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва стали Дмитрий Артюхов, который руководит Ямало-Ненецким автономным округом, Василий Орлов из Амурской области и Михаил Ведерников из Псковской области. Об этом рассказали источники РБК. Кроме того, в программе примут участие и другие чиновники, например, глава аппарата Общественной палаты и двое сенаторов.
Всего второй поток насчитывает 77 человек. Он стартовал 13 июня и закончится в апреле следующего года. За это время участники прослушают серию лекций по лидерству, коучингу и другим темам. Часть программы – обучение в Гонконге. Первый поток участвовал также в командообразующих мероприятиях, в числе которых были прыжки с парашютом и тренировки со стрельбой. Одно из упражнений заключалось в том, чтобы лечь под движущийся БТР.
Девять человек во время и после обучения на первом потоке программы стали главами регионов.
Комментарии24
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danko1 22 июня 2018 | 12:11
Должны доказать преданность фюреру и готовность умереть за этого вора.
ura_123 22 июня 2018 | 12:12
Доп набор в росгвардию или в казачки? А то ведь пенсионную реформу ещё принимать...
greeg1 22 июня 2018 | 12:12
Ну бля чистая метода вступления Гитлерюгенд в НСДАП.
gvs 22 июня 2018 | 12:14
А кирпичи об голову разбивать их не тренируют? Для путинского губернатора навык более чем полезный ))))
stebinmaku 22 июня 2018 | 12:14
Демократия должна уметь себя защищать..
tks 22 июня 2018 | 12:25
stebinmaku: Вы, наверное, имели ввиду Кодлократия?
dedmoroz 22 июня 2018 | 12:53
Несчастные случаи на тренингах были?
dedmoroz 22 июня 2018 | 13:02
dedmoroz: Заместо "золотых парашютов" будут выдавать не раскрывающиеся. Бюджету легче и людЯм веселее.
donez 22 июня 2018 | 12:15
Курс умалишенных для умалишенных... А опыт руководство хоть одним из производств?... ну хотя бы цехом... хотя бы полеводческой бригадой... хотя это для вменяемых, а для умалишенного руководства страны в самый раз то, что творят...
zloy_sok 22 июня 2018 | 12:16
Правильно! Самое важное для современного управленца в РФ лечь правильно под то что на тебя движется....
tks 22 июня 2018 | 12:16
Дуболомам Урфина Джюса подсыпят "живительного порошочка"?
s011ma 22 июня 2018 | 12:17
Одно из упражнений заключалось в том, чтобы лечь под движущийся БТР.
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После чего выделившаяся у кандидатов субстанция будет взята на анализ для принятия решения о дальнейшей их судьбе.
dekadik 22 июня 2018 | 12:18
Из них что киллеров готовят?
marina27 22 июня 2018 | 12:19
Это у них нормы ГТО такие. Росгвардии что-ли не доверяют уже?
cema 22 июня 2018 | 12:20
В СССР был богатый опыт формировать кадровый резерв через ВШК и ВПК при ЦК комсомола и ЦК КПСС. Вот что писал в 1990 году бывший ректов ВШК Ю Афанасьев: "Высшая школа, нечто противоестественное, нечто вроде сухого плавания. Подготовка спец кадров означает аморальность изначальную, поощряет в человеке самые плохие инстинкты"
omichka 22 июня 2018 | 12:21
У них там животы под БТР помещаются? Или им специальные окопы роют?
polsan 22 июня 2018 | 12:41
omichka: Вы бы хотя бы посмотрели в Википедии на фото, красивые образованные мужчины и если они так ещё и физически подготовлены, что тут плохого?
croaker 22 июня 2018 | 12:23
Готовят к борьбе с народным бунтом?
platonnekafrin 22 июня 2018 | 12:27
Да что со мной не так? Я и стрелял, я и под танком ползал, и с парашютом прыгал, да даже без! Почему ни кто, ни кто и никогда меня в губернаторы не позовет! А я, может, даже Путина люблю побольше, чем сам Горный...
polsan 22 июня 2018 | 12:49
platonnekafrin: Так у них же ещё и кроме тренинга этого, приличное очень образование есть и опыт. !))
tchapaev 22 июня 2018 | 12:29
Кого готовят из этих дебилов ?
Грамотных руководителей или тупоголовое пушечное мясо ?
dedctolet 22 июня 2018 | 12:30
Совсем спятил Кремлевский Рыбий Глаз. С кем на этот раз собрался воевать ?
Неужели и правда Воронеж?
В детстве видимо в индейцев не наигрался
in_cat_we_trust 22 июня 2018 | 13:03
окончательно у солдафоно-чекистского режима мозг ботоксом накрыло. руководители регионов должны народом избираться на прямых выборах и работать на благо избирателей, а не скакать с автоматами и парашютами под БТРами на потеху безмозглым рукамиводителям
konstantin7k 22 июня 2018 | 13:10
ну, как назло — среди знакомых нет ни укладчика парашютов, ни механика-водителя ...