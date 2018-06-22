Временно исполняющих обязанности трёх регионов отправят на тренинг с БТР

Временно исполняющих обязанности трёх регионов отправят на тренинг, где им предстоит прыгать с парашютом, стрелять и ложиться под БТП.

Руководителей трех российских регионов отправят на тренинг с БТР. Речь идет об обучении по программе РАНХиГС для президентского кадрового резерва.

Участниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва стали Дмитрий Артюхов, который руководит Ямало-Ненецким автономным округом, Василий Орлов из Амурской области и Михаил Ведерников из Псковской области. Об этом рассказали источники РБК. Кроме того, в программе примут участие и другие чиновники, например, глава аппарата Общественной палаты и двое сенаторов.

Всего второй поток насчитывает 77 человек. Он стартовал 13 июня и закончится в апреле следующего года. За это время участники прослушают серию лекций по лидерству, коучингу и другим темам. Часть программы – обучение в Гонконге. Первый поток участвовал также в командообразующих мероприятиях, в числе которых были прыжки с парашютом и тренировки со стрельбой. Одно из упражнений заключалось в том, чтобы лечь под движущийся БТР.

Девять человек во время и после обучения на первом потоке программы стали главами регионов.