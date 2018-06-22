Минобороны обвиняет сирийскую организацию «Белые каски» в подтасовке проб

Министерство обороны обвиняет сирийскую организацию «Белые каски» в подтасовке проб, переданных для расследования предполагаемого инцидент с химическим оружием в городе Саракибе в февраля этого года. Об этом заявил начальник войск химзащиты Вооружённых Сил России Игорь Кириллов. По его словам, две лаборатории ОЗХО, которые провели анализ проб, переданных от «Белых касок», получили противоречащие друг другу результаты.