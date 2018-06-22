Минобороны обвиняет сирийскую организацию «Белые каски» в подтасовке проб
Министерство обороны обвиняет сирийскую организацию «Белые каски» в подтасовке проб, переданных для расследования предполагаемого инцидент с химическим оружием в городе Саракибе в февраля этого года. Об этом заявил начальник войск химзащиты Вооружённых Сил России Игорь Кириллов. По его словам, две лаборатории ОЗХО, которые провели анализ проб, переданных от «Белых касок», получили противоречащие друг другу результаты.
Комментарии27
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danko_shwabra 22 июня 2018 | 11:41
А бабка данко1 ими восхищается. Они же за Украину против Путина.
ostapbey 22 июня 2018 | 11:45
danko_shwabra. ПРОТИВ Путина??: пчелы против мёда?
Этты загнул шваброй по помидорам..
Сам себя даже..
gordy 22 июня 2018 | 11:50
"По его словам...."
А что говорят факты?
danko1 22 июня 2018 | 11:53
gordy: А факты говорят, что МО, вечно врущее, по себе судит.
И от себя фальсификациями лживыми и привычным созданием "уток" они пытаются удар отвести.
danko_shwabra 22 июня 2018 | 11:56
danko1: а вот и старая маразматичка пришла. Факты. Мо. Вечно. Не превращай сайт в помойку. Удар.
danko_shwabra 22 июня 2018 | 11:59
danko1: старая утка отвести. Проснулась в маями? Не стёрлась? Привычным. Себя.
lager23 22 июня 2018 | 12:03
danko_shwabra:
В картинной галерее Свинжа спрашивает дежурного: — Скажите, это картина Ван Гога? — Нет, это Мане. — Но вот это — точно Пикассо! — Нет, Свинжа, это зеркало...
asokol 22 июня 2018 | 12:31
\обвиняет сирийскую организацию «Белые каски» в подтасовке проб\...
Белые каски через дырку в стене пробирки с мочой подменяли, гады! Клевещут!
ura_123 22 июня 2018 | 12:14
gordy: Чё та сразу вспомнился малазийский Боинг и ихтамнеты...
luger_max_otto 22 июня 2018 | 12:07
Насколько я помню, Минобороны какими только подтасовками не занималось...
dorin1987 22 июня 2018 | 11:41
/Министерство обороны обвиняет сирийскую организацию «Белые каски» в подтасовке проб/ - Шулер орет "лови шулера". Потрясающе.
lager23 22 июня 2018 | 11:43
Ихтамнет - тенматхи!
ostapbey 22 июня 2018 | 11:43
Типичный гоп стоп с розводиловом.
Не зря стажировались в лихие девяностые у уголовного элемента..
Даже..
ac_dc 22 июня 2018 | 11:45
Непонятно - что это за две лаборатории, кто кому противоречит, кто подтасовал?
Если одна из них асадовская, то вряд ли появится уверенность в ейной независимости.
А вообще нет никакого смысла обсуждать сообщения МО.
Они врут ВСЕГДА.
vip1707 22 июня 2018 | 11:47
Ну и заголовок!
radionews 22 июня 2018 | 11:56
По его словам, рашня уже трижды освободила Сирию от населения и трижды оттуда вышла.
С каких делов какой-то русский, который вообще ихтамнет, вдруг начинает комментировать результаты исследования, которое ни к нему, ни, с его слов, его стране никак не относится?
Лучше бы посчитал, сколько русских тушек покрошили под Дейр-эз-зором.
nds 22 июня 2018 | 11:58
По его словам, две лаборатории ОЗХО, которые провели анализ проб, переданных от «Белых касок», получили противоречащие друг другу результаты.
___________________________
Сообщение от МинОбр, а не от МинОбор?
Впрочем, какая разница. Хотелось бы точно знать, сколько именно проб было передано - две или больше? Они были взяты в разных местах или в одном и том же? В чем именно результаты двух проб противоречат друг другу? В том, что в одном - ОВ обнаружено, а в другом - нет? Или обнаружены разные ОВ?
А то дадут вот такую "новость", и мучайся, пытаясь понять, что за ней стоит кроме пропаганды... Нам что, самим бегать искать подробности?
max3446 22 июня 2018 | 11:58
не удивительно, фейкометы белые каски на такое способны, если уж они детей готовы убить ради своих провокаций
testmeter 22 июня 2018 | 12:01
max3446: И мальчиков распинать. В трусиках
max3446 22 июня 2018 | 12:09
testmeter: это украинские каратели. причем никто это убедительно не опроверг, а учитывая что в тоже примерно время были визитки Яроша, о чем он сам подтвердил, можно сделать вывод, что и мальчик был распят. Еще слышал что каратели киевской хунты в Мариуполе вообще потеряв человеческий облик школьниц насиловали, а потом строительной пеной заливали им детородное место. Это конечно уже совсем уму не постижимо
ura_123 22 июня 2018 | 12:17
max3446: Какая у тебя богатая фантазия)))
Или мечты?
Кстати,кто производитель строительной пены?
testmeter 22 июня 2018 | 12:26
max3446: "Еще слышал что..." /// В то что ты много чего слышал, я верю. Ты высокообразованный и просвещенный РосСМИ интеллектуал. Это заметно по каждой твоей фразе
platonnekafrin 22 июня 2018 | 12:05
Навет! Министр защиты нашей Сергей, и он же Кожугет, не может "обвинять"! Он пацифист, буддист и инженер -строитель!
yralez 22 июня 2018 | 12:09
Ну от убийц и отравителей никто не ждет ни стыда ни совести.....могли бы и не заявлять об этом.
jetsam 22 июня 2018 | 12:21
из двух проб.
ну, значит, одна - точно оно.
огласите состав.
jblack2 22 июня 2018 | 12:35
С Белыми кусками уже давно всем понятно.
Это ангажированная организация исполняет заказ на фальсификацию свидетельств и изготовление лживых репортажей для западных СМИ для создания видимости законности действий коалиции НАТО в Сирии.
jetsam 22 июня 2018 | 12:40
jblack2: действительно. вот с МО РФ не ясно - то они скрины из игры, как доказательство показывают,
то они 800метровый су25 рисуют на фото.
не ясно - или они "дебилы, мля"(с) или они с белыми касками заодно?