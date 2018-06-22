Шансы действующего президента Турции, Реджепа Эрдогана, выглядят неоднозначными
Перед воскресными досрочными выборами в Турции шансы действующего президента Реджепа Эрдогана выглядят неоднозначными. Опросы общественного мнения дают противоречивые прогнозы. Одно из исследований полагает, что действующему главе государства удастся заручиться поддержкой более чем 50 процентов, а два других утверждают, что за него проголосуют не более 48% избирателей. Социологи приходят к выводу, что вероятность проведения второго тура составляет 50%.
Важность этих выборов ещё и в том, что после них вступают в силу поправки в Конституцию, согласно которым президент получает гораздо широкие полномочия. Он становится главой правительства и может назначать и увольнять министров, вводить режим чрезвычайного положение и инициировать проведение референдума.
Комментарии6
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parasuk_ 22 июня 2018 | 11:41
Ну да, второй тур либо будет, либо лет. Вероятность 50% :)
gordy 22 июня 2018 | 11:47
Друг Владимир уже предложил помощь?
platonnekafrin 22 июня 2018 | 11:51
Нет уж! Вы, давайте, избирайте без неоднозначности! Кто же нам шесть лет ножами тыкать в волшебные точки будет если не Реджеп!?
putn_pnh 22 июня 2018 | 12:08
А что, он тоже пенсионный возраст повысил?
alexandr400 22 июня 2018 | 12:18
И снова работа для кремлевских хакеров, пора бы уж им повысить оклад за неурочные и праздничные дни...а нам готовится к новому пакету санкций.
snagging 22 июня 2018 | 12:19
Эрдоган не трус, так как все изменения провёл через референдум, а Путин сам под себя переписал Конституцию России. И трусливо промолчало перед выборами о пенсионной реформе и делает это всё опять через Медведева.