Шансы действующего президента Турции, Реджепа Эрдогана, выглядят неоднозначными

Перед воскресными досрочными выборами в Турции шансы действующего президента Реджепа Эрдогана выглядят неоднозначными. Опросы общественного мнения дают противоречивые прогнозы. Одно из исследований полагает, что действующему главе государства удастся заручиться поддержкой более чем 50 процентов, а два других утверждают, что за него проголосуют не более 48% избирателей. Социологи приходят к выводу, что вероятность проведения второго тура составляет 50%.

Важность этих выборов ещё и в том, что после них вступают в силу поправки в Конституцию, согласно которым президент получает гораздо широкие полномочия. Он становится главой правительства и может назначать и увольнять министров, вводить режим чрезвычайного положение и инициировать проведение референдума.