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11:31, 22 июня 2018

Временно исполняющих обязанности глав трёх российских регионов отправят на специальный тренинг

Где среди прочего им придётся ложиться под движущийся БТР. Об этом пишет РБК, приводя подробности программы тренингов РАНХИГС для президентского кадрового резерва. Часть этой программы пройдёт в Гонконге. Слушателям также предстоят гонки на лодках «драконов», каньониг на горной реке в Сочи, тренировка со стрельбой и прыжки с парашютом.
Первый поток программы РАНХИГС завершился в апреле этого года. Его прошли 77 человек. Среди них члены правительства, федеральные и региональные парламентарии. Девять из них во время и после обучения стали главами регионов.

Комментарии

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vasyakirin 22 июня 2018 | 11:39

Унижение для вступающих в секту госслуг!

gordy 22 июня 2018 | 11:41

Россия входит в полосу социального урагана?

vasyakirin 22 июня 2018 | 11:44

gordy: С ломкой личности, для безусловного подчинения вышестоящим, и глумлением над подчиненными....

22 июня 2018 | 11:47

Временно исполняющих обязанности глав трёх российских регионов отправят на специальный тренинг, где среди прочего им придётся ложиться под движущийся БТР...

Хочешь вкусно пить и есть, должен пройти через курс молодого бойца. Похоже на то, как А.Плющев и Т.Фельгенгауэр заставляют "живых гвоздей" читать погоду и приметы - хочешь паблисити среди либерального быдла, пройди через унижения погодой.

danko1 22 июня 2018 | 11:56

Путинские холуи должны доказать преданность ему готовностью умереть за этого вора.
Не только же детям идти в последний бой за вора и бандита дядю Вову.

danko_shwabra 22 июня 2018 | 12:02

danko1: старуха холуйка ты можешь доказать преданность? В последний бой бандитка.

polikarpich 22 июня 2018 | 12:19

mc_murphy101: Ты попросись, может, тоже возьмут. Такой шанс упускать нельзя!
;-)

samkos 22 июня 2018 | 11:44

Надо тренировать их вместе с ОМОНом разгонять митинги. Власти нужны не мозги, а их отсутствие.

seryj_wolk 22 июня 2018 | 12:11

samkos: Лежать под БТРом очень важное умение для губернатора. Видимо скоро пригодится!

andygo__ru 22 июня 2018 | 11:44

Рогозина?... Под танк???!!!...

rampa 22 июня 2018 | 11:57

andygo__ru: танк жалко

ulagai 22 июня 2018 | 12:04

andygo__ru: Его только под немецкий "Маус" можно.Другой слабоват.

platonnekafrin 22 июня 2018 | 11:45

Мастер-класс "Верховая езда на слонах и верблюдах" для чиновников первой и второй категории пройдет на Ибице. Ускоренные курсы "Управление боевой колесницей с шестеркой свиней" для бойцов по борьбе с недовольными проведут в российском Крыму.

radionews 22 июня 2018 | 11:52

То есть, это не правители, а боевики из банды.
Клёво РАНХиГС выдал государственную тайну.

tchapaev 22 июня 2018 | 11:54

Надеюсь передавят этих шестерок безмзглых во славу Отчизны и повышения благосостояния населения.

margo 22 июня 2018 | 11:58

Я думаю бросание под танк им на практике не пригодится, как и вся предложенная программа обучения.
Более полезным было бы посещение осужденных бывших губернаторов, посидев недельку с ними в тюрьме на общих основаниях, а не в спецкамере, они получили бы прививку на долгий срок.

ulagai 22 июня 2018 | 12:02

Настоящий путиноид должен бросаться под поезд,танк.каток и т.д.Должно закончится "гусеницей",как у Сорокина.

rampa 22 июня 2018 | 12:02

и какого развития можно добиться в регионах, возглавляемых губернатором, которого вынули из-под танка и умеющего только стрелять и прыгать с парашютом? )))

andy66 22 июня 2018 | 12:06

руководителей открыто готовят к управлению субъектами федерации в условиях гражданской войны и военных действий...
Что же они такое задумали?

yralez 22 июня 2018 | 12:07

Лягут под БТР, только не под народ......вот чему учат лежащих под чекистом.

snagging 22 июня 2018 | 12:14

Научат их скрепу сначала лизать, а потом любить. Дурости нет предела.

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