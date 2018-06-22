Временно исполняющих обязанности глав трёх российских регионов отправят на специальный тренинг

Где среди прочего им придётся ложиться под движущийся БТР. Об этом пишет РБК, приводя подробности программы тренингов РАНХИГС для президентского кадрового резерва. Часть этой программы пройдёт в Гонконге. Слушателям также предстоят гонки на лодках «драконов», каньониг на горной реке в Сочи, тренировка со стрельбой и прыжки с парашютом.

Первый поток программы РАНХИГС завершился в апреле этого года. Его прошли 77 человек. Среди них члены правительства, федеральные и региональные парламентарии. Девять из них во время и после обучения стали главами регионов.